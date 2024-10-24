"Я важила 95 кг": відома акторка розкрила свій секрет схуднення

Українська актриса Любава Грєшнова, яка тривалий час жила в РФ, але після початку повномасштабного вторгнення втекла з Москви разом із чоловіком, актором Михайлом Пшеничним та маленьким сином, розкрила свій секрет схуднення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артистки журналу Viva .

Як схудла Любава Грєшнова

Так, вона зазначила, що під час вагітності набрала 45 кг. Тоді їй здавалося це катастрофою, і актриса серйозно замислювалася про те, що до професії вона більше не повернеться.

"Це був страшний період, коли я була впевнена, що більше не повернуся до акторської професії. Після пологів я важила 95 кг, і я майже не мала шансів скинути вагу", - зазначила Грєшнова.

Проте вона не здалася, а пробувала різні дієти та тренування доти, доки у неї не вийшло.

"Я мучилася, плакала, здавалася, перепробувала всі види тренувань та дієт, але нічого не працювало. Потім знайшла свою формулу, знайшла тренера, і через 7 місяців важила 55 кілограмів", - поділилася актриса.

Рецепт її схуднення дуже простий - збалансоване харчування та тренування: "Здорове системне харчування з максимально простих і недорогих продуктів (каші, риба, яйця, багато зелені і салатів), ну і, звичайно, тренування".

Любава Грєшнова зараз (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

На сніданок Любава їсть кашу або будь-яку їжу з великим вмістом білка, в обід - салат, кашу, білок, на вечерю - салат і теж білок. Як зазначила Любава, це найпростіша схема, за якою харчуються всі спортсмени, з легким перекусом і без голодувань. А перед сном, якщо відчувається голод, можна огірки, варені яйця чи омлет та салат.

У той же час знаменитість віддає перевагу простим продуктам, а не новомодним.

"Я іронічно ставлюся до ягод годжі та насіння чіа. Гречка і білокачанна капуста нічим не гірші, а іноді набагато корисніші", - вважає Грєшнова.

"Тренер навчив мене рахувати не калорії, а бачити в їжі білки, жири та вуглеводи, знати, що чим є і скільки чого потрібно з'їдати в день, щоб організм і м'язи відновлювалися і працювали", - наголосила зірка.

Також вона зазначила, що правильне харчування та спорт мають бути постійно у житті, а не короткочасно.

Любава Грєшнова зараз (фото: instagram.com/lubavagreshnova)

Що відомо про Любаву Грєшнову

Майбутня актриса народилася в 1988 році в Харкові. В 2005 році стала студенткою Київського національного університету ім. Карпенка-Карого.

Актриса знялася у більш ніж 70 популярних фільмах та серіалах. Серед її головних робіт були ролі у таких картинах як "Поки живу, люблю", "Піти, щоб залишитися", "Переїзд", "Наречена мого друга" та багатьох інших.

Одружена з актором Михайлом Пшеничним. В 2017 році у пари народився син, якого також назвали Михайлом.

Після початку повномасштабної війни разом із чоловіком та сином покинула РФ, де довгий час жила та знімалася.

Любава Грєшнова з чоловіком (фото: instagram.com/lubavagreshnova)