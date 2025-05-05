"Я це ненавиділа": екс-дівчина Г’ю Хефнера розповіла про "гидкий" інтим з власником Playboy

45-річна американська акторка та екс-зірка Playboy Голлі Медісон відверто розповіла про свій неприємний досвід інтиму з легендарним засновником еротичного журналу для чоловіків Г'ю Хефнером.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на подкаст "In Your Dreams" .

За словами Голлі, їхні стосунки не обмежувалися інтимом наодинці - траплялися й групові моменти.

"Велика різниця між тим, коли ми були самі, і тим, коли всі інші були в кімнаті. Коли всі інші у справі - це було огидно. Я ненавиділа це. Я ясно давала зрозуміти, що мені не подобається", - згадує вона, не стримуючи емоцій. Г'ю Хефнер (фото: facebook.com/hughhefner)

При цьому зізнається: велика різниця у віці - 53 роки - не сильно впливала на їхнє сексуальне життя.

"Коли справа стосувалася тільки нас двох, це було набагато більш нормально, ніж ви думаєте. Але ніхто не вірить", - додала Медісон.

Ще одна деталь, яку вона згадала: інтим у них відбувався виключно в темряві. Голлі Медісон (фото: instagram.com/hollymadison)

"Є така приказка: "У темряві всі кішки сірі", - з усмішкою прокоментувала Голлі.

Нагадаємо, Медісон була у стосунках з Хефнером із 2001 по 2008 рік. Чоловік помер у 2017-му у віці 91 року.

Повідомлялося, що причиною смерті стала інфекція, яку він "спіймав" за кілька тижнів до трагедії. Яка саме - невідомо.

До слова, медіамагнат був одружений тричі. Його остання дружина Крістал Гарріс у мемуарах, що вийшли у січні 2024 року, зізналася, що не кохала його.

Перед заміжжям вона підписала шлюбний договір і тому не успадкувала статки мільйонера. Г'ю Гефнер і Крістал Гарріс (фото: facebook.com/hughhefner)

Вдова засновника еротичного журналу для чоловіків також розповіла, що легендарний маєток Playboy був далеко не ідеальним: у домі рідко прибирали, всюди була пліснява, а нескінченні вечірки буквально "вбили" будівлю.