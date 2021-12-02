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"Я вам сейчас мозги выбью": в Киеве учитель угрожал пятиклассникам (видео)

Автор: Роман Мирончук

В одной из столичных школ учитель обзывал пятиклассников и угрожал им прямо в коридоре в присутствии других детей.

Видео инцидента сняли другие школьники. Его опубликовал Telegram-канал "Всевидящее око".

На видео видно, как дети стоят под кабинетом у стенки, а учитель их обзывает.

"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню запоете свою... Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите?" - кричал педагог.

Также он сказал, чтобы школьники позвали к нему их классного руководителя.

Напомним, в школе под Киевом ребенка раздели догола. В дирекции назвали инцидент шуткой. Это произошло в селе Заборье Киевской области. Там старшеклассник раздел ученика 7-го класса на глазах у других детей. Он удерживал мальчика силой и не давал ему одеться.

Мы также писали о том, что учительница начальных классов в Обухове Киевской области избивает детей на уроках. Когда об этом узнали родители, то им посоветовали никому не говорить об этом и никуда не обращаться.

Родители начали объединяться и написали заявление о булинге в администрацию школы и в полицию. При этом скандальный педагог продолжает работать в школе.

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Киевшкола