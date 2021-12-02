"Я вам сейчас мозги выбью": в Киеве учитель угрожал пятиклассникам (видео)

На видео видно, как дети стоят под кабинетом у стенки, а учитель их обзывает.

"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы дол**ные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню запоете свою... Вы думаете, что в этой школе вы будете творить, что хотите?" - кричал педагог.

Также он сказал, чтобы школьники позвали к нему их классного руководителя.