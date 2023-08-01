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"Я - русский". У Батумі грузини жорстко відгамселили та провчили росіянина

У Грузії побили росіянина (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У грузинське курортне місто Батумі вдруге за добу прибув лайнер Astoria Grande із російськими туристами. Місцеві жителі влаштували протести з цього приводу, внаслідок чого одного з громадян РФ було жорстко побито.

Відповідне відео бійки між росіянином та грузинами опублікував у Telegram журналіст Юрій Бутусов.

Деталі бійки між грузинами та росіянином

Грузинам дуже не сподобалося те, що до їхньої країни прибувають люди, які раніше заявляли, що "Росія звільнила Абхазію від грузинів".

Під час проведення протесту в натовпі з'явився чоловік, який прокричав, що "пишається тим, що він росіянин". Як наслідок, грузини не витримали та побили його.

"Найбільш відчайдушний турист примудрився зійти на берег і навіть встиг похизуватися тим, що він росіянин. Пишався, правда, до першого пропущеного, після чого стрімко перевзувся в повітрі, заскулив: "Я не окупант, у мене діти!" - написав Бутусов.

Дивіться на відео як все було.

Зазначимо, що судно, що прибуло в Грузії, зустріли протестами, а автобус, що забирав росіян, закидали яйцями і пляшками.

Нагадаємо, що нещодавно у Чорногорії працівники ресторану "відмітелили" та вигнали громадян РФ.

А раніше випливло відео, як турки побили росіян у готелі.

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Грузіяросіяни