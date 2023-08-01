"Я - русский". У Батумі грузини жорстко відгамселили та провчили росіянина

У грузинське курортне місто Батумі вдруге за добу прибув лайнер Astoria Grande із російськими туристами. Місцеві жителі влаштували протести з цього приводу, внаслідок чого одного з громадян РФ було жорстко побито.
Відповідне відео бійки між росіянином та грузинами опублікував у Telegram журналіст Юрій Бутусов.
Грузинам дуже не сподобалося те, що до їхньої країни прибувають люди, які раніше заявляли, що "Росія звільнила Абхазію від грузинів".
Під час проведення протесту в натовпі з'явився чоловік, який прокричав, що "пишається тим, що він росіянин". Як наслідок, грузини не витримали та побили його.
"Найбільш відчайдушний турист примудрився зійти на берег і навіть встиг похизуватися тим, що він росіянин. Пишався, правда, до першого пропущеного, після чого стрімко перевзувся в повітрі, заскулив: "Я не окупант, у мене діти!" - написав Бутусов.
Дивіться на відео як все було.
Зазначимо, що судно, що прибуло в Грузії, зустріли протестами, а автобус, що забирав росіян, закидали яйцями і пляшками.
Нагадаємо, що нещодавно у Чорногорії працівники ресторану "відмітелили" та вигнали громадян РФ.
А раніше випливло відео, як турки побили росіян у готелі.