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"Я в розпачі": Джамала розповіла про загибель близького друга на війні

Фото: Джамала розповіла про загибель близького друга (instagram.com.jamalajaaa)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Джамала розповіла, сьогодні, 21 січня, під Бахмутом загинув її близький друг Сейран Кадиров. Чоловік родом з села співачки Кучук-Озень у тимчасово окупованому Криму.

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Що відомо про військового

Сейран Кадиров був у спецпідрозділі "Крим" Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Співачка пригадала, що в дитинстві Сейран зі своїм молодшим братом був для неї охороною та завжди оберігав.

"Брата в мене не було, але був Сейран. Всі знали, що з нами жарти погані. Ніхто не ображав мене. Завдяки його захопленням спортом, фізичній формі, темпераменту та сміливості ніхто і не насмілювався сказати щось не те", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, батько військового Алі Кадиров, був першим, хто повірив у неї, відкрив для неї світ музики та писав дитячі пісні.

За словами Джамали, Сейран дуже любив музику та мав гарний смак. Він виховав трьох донечок, найменшій - два рочки.

"Немає слів, щоб передати всю мою лють. Я в розпачі. Співчуваю всій родині. Чарівним донечкам та дружині Олені", - додала співачка.

Допомога родині

Співачка закликала усіх небайдужих допомогти родині Сейрана.

  • 4441114427417462 (Олена, дружина Сейрана)

Під Бахмутом загинув Сейран Кадиров (фото: facebook.com/jamalaofficial)

Раніше Джамала розповідала, що президент США Джо Байден сказав їй під час зустрічі у Вашингтоні.

Також ми писали, що співачка покинула "Танці з зірками" в Польщі. Судді здивували рішенням.

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Джамалавійна