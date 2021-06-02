"Я реально сброшусь": блогерша, разнесшая квартиру в Киеве, поставила полиции условие

Так, Маша записала эмоциональное видео, в котором угрожает сброситься, если ей не вернут сегодня ее Insragram.

"Если мне сегодня не вернут мой Insragram, я реально возьму и сброшусь", - кричит и плачет на видео девушка.

По словам девушки, блог - это вся ее жизнь, и теперь она не знает, что делать, она растеряна и потеряна.

Осторожно, видео 18+ (нецензурная лексика)

Видео: Блогерша грозит покончить жизнь самоубийством

Отметим, что Instagram-аккаунт девушки, в котором она своими скандальными выходками и провокационными фотосессиями набрала уже 75 тысяч подписчиков, был заблокирован после ее очередного поступка.

Мария вместе с друзьями сняла квартиру и разгромила ее. Происходящее она транслировала в сторис, обещая все убрать и починить. На видео можно было заметить сломанную кровать, разлитый по полу алкоголь, залитый кафель в ванной комнате и изрисованные там же стены.

Что произошло на съемной квартире

Инцидент случился в ночь на 1 июня. После того, как блогерша, ее бойфренд и еще несколько товарищей устроили в квартире пьяный погром, соседи вызвали полицию и охрану. Друга Марии Сережу забрали в райотдел, а сама она вела себя неадекватно, просила полицию их отпустить, если она покажет им грудь, а также нецензурно выражалась в сторону "копов".

Причем эта выходка не первая. Не так давно Маша устроила во время фотосессии стрельбу на улицах Киева, и в тот же день - погром на съемной квартире в элитном ЖК.