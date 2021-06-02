"Я реально сброшусь": блогерша, разнесшая квартиру в Киеве, поставила полиции условие

Блогерша из Киева с ником ttiisshhiinnaa, которая вляпалась в скандал из-за разнесенной квартиры, теперь грозит самоубийством, если ей не восстановят доступ в Insragram. Аккаунт девушки по имени Мария заблокировала полиция после инцидента.
Видео появилось в Telegram Киев Оперативный.
Так, Маша записала эмоциональное видео, в котором угрожает сброситься, если ей не вернут сегодня ее Insragram.
"Если мне сегодня не вернут мой Insragram, я реально возьму и сброшусь", - кричит и плачет на видео девушка.
По словам девушки, блог - это вся ее жизнь, и теперь она не знает, что делать, она растеряна и потеряна.
Осторожно, видео 18+ (нецензурная лексика)
Видео: Блогерша грозит покончить жизнь самоубийством
Отметим, что Instagram-аккаунт девушки, в котором она своими скандальными выходками и провокационными фотосессиями набрала уже 75 тысяч подписчиков, был заблокирован после ее очередного поступка.
Мария вместе с друзьями сняла квартиру и разгромила ее. Происходящее она транслировала в сторис, обещая все убрать и починить. На видео можно было заметить сломанную кровать, разлитый по полу алкоголь, залитый кафель в ванной комнате и изрисованные там же стены.
Инцидент случился в ночь на 1 июня. После того, как блогерша, ее бойфренд и еще несколько товарищей устроили в квартире пьяный погром, соседи вызвали полицию и охрану. Друга Марии Сережу забрали в райотдел, а сама она вела себя неадекватно, просила полицию их отпустить, если она покажет им грудь, а также нецензурно выражалась в сторону "копов".
Причем эта выходка не первая. Не так давно Маша устроила во время фотосессии стрельбу на улицах Киева, и в тот же день - погром на съемной квартире в элитном ЖК.
К слову, в сети нашли видео, на котором Мария год назад пытается прыгнуть с Моста метро, но патрульные вовремя вмешиваются и спасают ее.