"Я расист и вас ненавижу": Злату Огневич выгнал из машины таксист за украинский язык

Детали скандала

После концертов в Чикаго певица должна была улетать в другой штат на выступление, но она чуть не опоздала на самолет из-за поведения водителя такси.

Таксист выгнал из машины Огневич, а также людей, которые были с ней.

"На нас напал американский расист", - в гневе написала певица.

По словам Златы, они ехали в машине и разговаривали между собой на родном языке, но спустя 10 минут поездки, таксист остановил машину и потребовал пассажиров выйти, потому что больше не хочет слушать их "конченный украинский".

"Мы спросили у него: "Вы что расист?". На что он ответил: "Да, я расист. Я вас ненавижу! Вы себя неприлично ведете – в присутствии меня, американца, общаетесь своим недостойным языком". Я в шоке, ни в одной стране мира со мной такого не было", - рассказала украинка.

Злату Огневич выгнал из такси американский таксист (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

К счастью, Злате все-таки удалось успеть на рейс и она не опоздала. Она воспользовалась другой службой такси.