"Я пройшла через біль": Меган Маркл емоційно розповіла про суїцидальні думки

Так, Меган поділилася, що в період, коли вона була активним членом британської королівської сім'ї, у неї виникали суїцидальні думки.

"Я вірю, що, коли ви пройшли через біль або травму будь-якого рівня, частиною нашого шляху до зцілення, частиною мого шляху, безумовно, є здатність бути по-справжньому відкритою в цьому", - розповіла Маркл.

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"Я насправді не вивчала поверхню свого досвіду, але я дійсно думаю, що ніколи б не хотіла, щоб хтось інший відчував те саме. І я б ніколи не хотіла, щоб хтось інший будував подібні плани, і я б ніколи не хотіла, щоб комусь іншому не вірили", - додала вона.

За словами дружини принца Гаррі, вона розкрила цей секрет у надії на те, що це допоможе іншим людям, які опинилися в складній ситуації.

"Якщо моє висловлювання про те, що я подолала, врятує когось або спонукає когось справді щиро перевіряти близьких, а не припускати, що він має гарний вигляд і з ним усе гаразд, то це того варте. Я прийму удар за це", - зазначила Меган.

Нагадаємо, зірка серіалу "Форс-мажори" вперше розповіла про суїцидальні думки в інтерв'ю з Опрою Вінфрі у 2021 році. Після весілля з принцом Гаррі вона опинилася під тиском і піддалася цькуванню, водночас, за словами Маркл, Букінгемський палац не вжив жодних дій для її підтримки.

У той період їй допомагав чоловік. У 2020-му пара відмовилася від королівських повноважень і переїхала з Великої Британії до США.