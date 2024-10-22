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"Я просто дуже дружелюбний". Відомому актору "впаяли" вирок за домагання

Ніколя Бедос отримав вирок за домагання (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярний французький актор, режисер, сценарист і гуморист Ніколя Бедос засуджений до одного року в'язниці (включаючи 6 місяців умовно з випробувальним терміном), за сексуальне насильство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Franceinfo.

Що відомо про вирок Ніколя Бедосу

Кримінальний суд Парижа виніс вирок у справі Бедоса у вівторок, 22 жовтня. Його визнали винним у сексуальному насильстві, вчиненим актором по відношенню до двох жінок у 2023 році. 

Одна з них звинувачувала чоловіка в тому, що у червні 2023 року в паризькому нічному клубі він підійшов до жінки і "простягнув свою праву руку до геніталій" поверх її джинсів, хоча вона не давала згоди на це.

Друга жертва актора - офіціантка паризького бару. Вона стверджувала в суді, що Бедос схопив її за талію і поцілував у шию в травні минулого року. При цьому вони обоє "були напідпитку".

Ніколя Бедос (фото: Вікіпедія)

Разом з тим зірку "через відсутність доказів" було виправдано за звинуваченням у сексуальному домаганні 2018 року, коли він, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, нібито обійняв дівчину, попросив її поцілувати його, а потім вирушив за нею до вбиральні. 

Окрім реального тюремного терміну суд зобов'язав актора поговорити з "жертвами" своїх вчинків, вибачитися і надати їм підтримку.

Після вироку адвокат Бедоса заявила, що оскаржить це рішення суду, бо воно "несправедливе".

До слова, сам Бедос на попередньому слуханні в суді говорив, що він нічого не пам'ятає про вчинки, в яких його звинувачують, бо "все ніби в тумані".

Ніколя Бедос (фото: Кіноріум)

Однак актор навідріз відмовлявся називати себе "сексуальним агресором". При цьому визнавав, можливо, фліртував з жінками, а також те, що має великі проблеми з алкоголем. 

"Коли я п'яний - я дуже дружелюбний", - казав він.

Хто такий Ніколя Бедос

Ніколя народився у 1979 році в родині відомого французького телеведучого і сценариста Гі Бедоса.

Свою кар'єру розпочинав як сценарист і драматург. Перші його відомі роботи - це театральні п'єси, де він працював над діалогами та режисурою.

Як актор Бедос став відомим після зйомок у фільмах "Кохання живе три роки", "Кохання на кінчиках пальців", "Фантазії для дорослих", "Кохання, Sex і турбулентність" та інших.

Ніколя Бедос (фото: Кіноріум)

Згодом він вже сам зняв такі фільми, як "Кафе бажань", "Агент 117: З Африки з любов’ю", "Він і Вона", "Маскарад".

Чи не найбільший успіх у кіно прийшов до нього після виходу фільму "Прекрасна епоха", де знялися Дорія Тільє та Гійом Кане, а Ніколя виступив як сценарист і режисер. Картина отримала кілька нагород і була високо оцінена критиками "за свіжий і творчий підхід до теми часу та романтики".

Його режисерський стиль часто відзначають за глибокий зміст та іронічний погляд на життя та кохання.

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