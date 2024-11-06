"Я продавала ліжка, а тепер тестую секс-іграшки і мені весело": жінка відверто поділилася секретами своєї роботи

Якось Саманта була на прогулянці у Броквел-парку і поруч з нею була група дівчат, які говорили про дуже відверті речі, пов'язані з жінкою, у тому числі й про менструальні болі.

"Вони говорили так відкрито, що я подумала: "Це так надихає, але вони жодного разу не згадали про задоволення та як круто бути жінкою". Я підійшла до них і сказала: "Це справді буде звучати дивно, але я чула вашу розмову. Чи можемо ми поговорити про задоволення та секс?" У той момент я зрозуміла, що такі розмови дуже важливі", - пригадує жінка початок свого шляху.

З того дня вона почала шукати варіанти роботи, які б допомогли їй займатися просвітництвом у сфері сексуального здоров'я.

І зовсім скоро вона отримала пропозицію роботи у жіночому бренді сексуального здоров'я і виробнику вібраторів. Компанія якраз робила акцент на святкуванні задоволення та виконанні бажань своїх клієнтів.

Саманта працює тестувальницею секс-іграшок (скриншот)

Як голова бренду, Саманті доводиться тестувати абсолютно всі продукти, у тому числі й увесь асортимент вібраторів, щоб переконатися, що клієнти зможуть задовільнити свої потреби.

"Мені потрібно перевірити їх усі, оскільки я хочу переконатися, що знаю, що рекламую клієнтам. Можливо, є тип стимуляції, який мені не подобається, але ж я маю подумати: "Добре, але чи це забезпечує те, чого ми хочемо, і чи все ще це чуттєвий досвід? Це те, що може приносити задоволення? Це те, що викликає цікавість?". Насправді моя робота може бути дуже веселою і я отримую від неї задоволення", - розповідає жінка.

Саманта стверджує, що сексуальність людини мінлива і вона може змінюватися, залежно від різних факторів.

"За роки роботи у компанії, я мала шість чи сім улюблених вібраторів одночасно. Я думаю, що таке задоволення показує, наскільки може змінюватися особиста сексуальність. Наші тіла можуть по-різному реагувати на різні види стимуляції. Можливо, справа в іншій порі місяця, або ви через щось пройшли чи ваше життя змінилося", - додає вона.

Крім тестування вібраторів, у жінки є й інші напрямки роботи - проведення семінарів про сексуальне здоров'я та благополуччя і розробка інших продуктів, таких як лубриканти.

І Саманта зізнається, що її стосунки з друзями стали значно ближче, коли вона розповіла про свою роботу і вони почали вести дуже неймовірні розмови. Їй подобається давати поради стосовно вибору іграшок і пояснювати найважливіші аспекти сексуального здоров'я.

Саманта тестує секс-іграшки та розповідає людям про сексуальне здоров'я (скриншот)

При цьому, вона - старша з чотирьох сестер, була вихована ліберально налаштованими батьками, які навіть підтримали вибір її професії. Мама її підтримує і пишається тим, що робить донька.

"Я часто кажу, що якщо ми візьмемо один факт, наприклад, про то, скільки нервових закінчень має клітор чи щось інше, і передати це далі, ми повільно досягнемо ефекту доміно, створюючи відверті розмови", - вважає жінка.

Вона хоче, щоб якомога більше людей розуміли, що таке сексуальне здоров'я, чому воно важливе для кожної людини, як впоратися зі всіма проблемами у ліжку та як обрати найкращу іграшку, щоб отримати задоволення. І найголовніше - щоб люди припинили стидатися таких розмов і свого тіла.

"Бути сексуально позитивним не означає, що вам потрібно кричати: "Я люблю займатися сексом!" з даху будинку. Це може бути так само просто, як вести комфортну розмову, проявляти цікавість і думати про мову, яку ви використовуєте щодо сексу, задоволення та інтимного здоров'я", - резюмує жінка.