"Я померла на операційному столі та бачила, що робили з моїм тілом": моторошна історія жінки, яка пережила клінічну смерть

Пем Рейнольдс Лоурі з Атланти, штат Джорджія, у 1991 році пережила клінічну смерть під час операції на мозку, яку їй робили у Неврологічному інституті Барроу у Феніксі, штат Аризона.

35-річна Пем звернулася до лікарів, бо мала низку серйозних симптомів: запаморочення, тимчасову втрату мовлення, напади паралічу. Сканування показало, що у жінки велика аневризма біля стовбура мозку.

Нейрохірург Неврологічного центру вирішив, що рідкісна процедура під назвою "операція в стані спокою" може підвищити шанси Пем вижити. Ця процедура передбачає хірургічне втручання, коли тіло пацієнта повністю охолоджують та зупиняють кровообіг.

Лікарі знизили температуру Пем до 10 градусів, зупинили її дихання та серцебиття, і дали крові відійти від голови, щоб почати операцію. Очі жінці заклеїли, а на вуха вдягли гарнітуру, яка видавала клацаючі звуки - щоб анестезіолог міг обмежити відсутність активності в мозку пацієнтки.

Технічно Пем в той момент померла, але жінка стверджує, що пережила низку незрозумілих подій і фактично спостерігала за власною операцією. Вона описувала інструменти, якими користувалися лікарі й маніпуляції, які вони проводили з її тілом.

"Пем розповіла, що під час цього вона відчувала себе більш усвідомленою, ніж зазвичай, її зір був зосередженим і чіткішим, ніж зазвичай. А стан - ніби у неї було більше, ніж 5 почуттів. Вона побачила електричну пилку, яку витягли для операції і описала її як електричну зубну щітку", - описала в подкасті Крістіна.

Пем додала, що бачила все, бо була поруч з операційним столом.

"Я дивилася на тіло. Я знала, що це моє тіло, але мені було байдуже. Моїм місцем огляду було те, що сиділа на плечі лікаря. Я пам'ятаю інструмент у його руці, він був схожий на ручку моєї електричної зубної щітки. Я припускала, що вони збираються розкрити череп пилою. Я чула термін "пила", але те, що я побачила, було схоже на дриль, а не на пилку - у неї були навіть маленькі нарізки, які зберігалися у футлярі. В схожому футлярі мій батько зберігав торцеві ключі, коли я була дитиною", - розповідала жінка.

За словами Пем, провідником у цьому всьому став її дядько, який помер у 39 років. Вона додала, що дядько приніс її назад до тіла. Але вона бачила усі інструменти та операцію, і не хотіла повертатися.

Також жінка чула розмови між лікарями та медсестрами під час операції й своє тіло вона описувала як "неживе".

"Я не хотіла вертатися у своє тіло, але дядько продовжував міркувати зі мною. Він казав, що це як пірнути у басейн - "просто стрибни". Він підштовхнув мене, трохи допоміг", - додала жінка.

Операція йшла 7 годин, а потім Пем відвезли на реабілітацію. Після того, як вона прийшла до тями, вона вразила лікарів своїми детальними розповідями. І самі ці деталі змусили експертів припустити, що вона дійсно була свідком своєї власної рятівної операції поза тілом.

Слова жінки ставили під сумнів і навіть казали, що це був випадок усвідомлення анестезії - рідкісне ускладнення, яке виникає під час загальної анестезії, коли пацієнт трохи приходить до тями під час операції. Але це неможливо, бо очі Пем були заклеєні, а на вухах були навушники.

Кардіолог Майкл Сам переконаний, що досвід Пем був справжнім, і він стверджує, що виявив понад сотню подібних випадків.

"Люди, які сказали, що спостерігали за реанімацією, мали позатілесний досвід. Вони давали досить точні візуальні картини того, що відбувалося в кімнаті в той час. Я не можу знайти іншого способу, щоб вони могли це побачити, крім варіанта, коли вони були відокремлені від свого фізичного тіла", - розказав експерт.

Вас може зацікавити: