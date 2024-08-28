"Я не відчувала голоду": 37-річна жінка розкрила речі, які допомогли їй схуднути

У Норвегії 37-річна Марія Кіркеланд схудла протягом двох років без допомоги препаратів чи інший чудодійних способів. Вона прийняла новий підхід до занять спортом і дотримання дієти, і з того часу їй вдалося втратити вагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Business Insider.
Кіркеланд розповіла про свої стосунки з їжею, які ускладнилися, коли над нею знущалися через її вагу в підлітковому віці.
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