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"Я не відчувала голоду": 37-річна жінка розкрила речі, які допомогли їй схуднути

37-річна жінка розкрила дві речі, які допомогли їй схуднути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Норвегії 37-річна Марія Кіркеланд схудла протягом двох років без допомоги препаратів чи інший чудодійних способів. Вона прийняла новий підхід до занять спортом і дотримання дієти, і з того часу їй вдалося втратити вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Business Insider.

Як жінці вдалось схуднути

Кіркеланд розповіла про свої стосунки з їжею, які ускладнилися, коли над нею знущалися через її вагу в підлітковому віці.

Марія Кіркеланд до та після схуднення (фото: businessinsider)

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