"Я не можу у це повірити". На концерті відомої американської співачки померла фанатка: що відомо

Що відомо про трагедію на концерті Тейлор Свіфт

У цей день було дуже спекотно і температура повітря на стадіоні сягала 100 градусів за Фаренгейтом (37,7°C).

У якийсь момент фанати почали просити про воду, і Свіфт звернулася до персоналу з проханням роздати їм її.

Тейлор Свіфт (фото: instagram.com/taylorswift)

Повідомляється, що понад тисяча людей втратили свідомість під час шоу.

Через ситуацію, що склалася, артистка вирішила скоротити свій концерт.

Пізніше вона прокоментувала смерть своєї прихильниці в Instagram.

Знаменитість написала, що шокована тим, що сталося, і відчуває глибоку втрату.

Тейлор Свіфт прокоментувала смерть фанатки (фото: instagram.com/taylorswift)

"Я глибоко переживаю цю втрату і моє розбите серце співчуває її родині та друзям", - зізналася Тейлор.

Виконавиця також зазначила, що у неї немає деталей трагічної події, заявивши лише, що дівчина, якої не стало, була "неймовірно красивою і дуже молодою".

Ана Клара Беневідес (фото: instagram.com/anaclarabenevides1)

Незважаючи на подію, Тейлор планує продовжити свій тур Бразилією. Цими вихідними у неї заплановані ще два концерти у Ріо-де-Жанейро, а за тиждень вона виступить у Сан-Паулу.