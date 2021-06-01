"Я мечтаю жить без болезни и боли": больной раком юноша нуждается в помощи

За плечами Антона длительное и изнурительное лечение лучевой, и более 40 курсов химио- и иммунотерапии. Перед трансплантацией Антон проходил противорецидивное лечение в отделении онкогематологии Национального института рака Киева - 11 курсов препаратом иммунотерапии Пембролизумаб (Китруда), который не входит в Национальный перечень основных лекарственных средств и не обеспечивается государством, расходы на его приобретение полностью ложились на плечи семьи.

Дальнейшим лечением юноше было необходимо проведение трансплантации костного мозга от донора, которую на сегодня в Украине не проводят взрослым пациентам.

Антон Михайлюк (фото: Валентины Ярошенко)

"После трансплантации костного мозга сыну еще длительное время необходимо находиться в Турции под присмотром и контролем врачей, поскольку в проведенном лечении не так сложный процесс трансплантации как реабилитация после ее проведения. На сегодняшний день (31.05) Антон находится на +55 дне после трансплантации, единственная мечта на двоих - успешное течение реабилитации и возвращение на родину. Почти за четыре года активного лечения мы с сыном истощены физически, морально и материально, поэтому я хочу обратиться к неравнодушным людям с просьбой о посильной финансовой поддержки в прохождении реабилитации. Будем очень благодарны за каждую гривну помощи", - рассказывает мама Антона, Валентина Ярошенко.

Реквизиты помощи:

ПриватБанк 4149 4991 4131 4888 Михайлюк Антон Андреевич

Ощадбанк 5167 8030 5220 7540 мама Антона, Ярошенко Валентина Ивановна