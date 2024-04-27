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"Я мало не померла": донька Оззі Осборна згадала, як у неї стріляв рідний брат

Келлі Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)
Автор: Іванна Пашкевич

Донька рокера Оззі Осборна Келлі розповіла про потрясіння, яке пережила в житті. Співачка постраждала від брата.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на останній випуск підкасту спадкоємиці музиканта The Osbournes.

Деталі

Келлі Осборн пригадала ситуацію, коли її 38-річний брат Джек, коли йому було ще дуже мало років, граючись, випадково вистрілив у неї із дробовика.

Куля влучила в ногу дівчинки і пройшла наскрізь, але, на щастя, обійшлося без серйозних наслідків.

"Ти стріляв у мене, і я мало не померла! Куля пройшла наскрізь і вийшла з іншого боку ноги. Було таке відчуття, що хтось дуже швидко пройшовся по ній розпеченою кочергою. Пам'ятаю, як сильно пекло", - шокувала історією співачка.

Джек Осборн (фото: instagram.com/jackosbourne)

За її словами, з медзакладів поблизу тоді виявилася лише ветеринарна клініка.

"У них не працював рентгенівський апарат, тож вони взяли довгу ватяну паличку, загорнули її в марлю, змочили в йоді й проробили в нозі отвір, щоб переконатися, що кістка ціла", - поділилася вона.

Своєю чергою, Джек пояснив, що постріл був "нещасним випадком": вони з сестрою "загралися", поки їхні батьки працювали в Нью-Йорку на зйомках фільму "The Jerky Boys: The Movie" у 1995 році.

"Послухай, моя вина, як хлопця, який керував вогнепальною зброєю, технічно полягала не в самому пострілі, а в тому, що ти бігла переді мною, поки я стріляв", - заявив брат виконавиці.

 

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