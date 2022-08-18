"Я люблю Путина": в Варшаве неадекватный россиянин нападал на прохожих и поплатился (видео)

На видео видно, как мужчина агрессивно ведет себя возле остановки общественного транспорта. Он кричал и оскорблял граждан Польши.

"Я люблю Путин. А почему бы и нет? Это мое право!", - выкрикивал русский.

Мужчину попросили успокоиться, но он не угомонился и впоследствии полез в драку с прохожим. После этого неадекватного мужчину задержали и передали полиции

Под видео отмечают, что россиянам совсем скоро запретят посещать цивилизованные страны мира. В частности, это не только из-за агрессии против Украины. Все из-за того, что они очень агрессивно ведут себя в чужих странах и нападают на людей.