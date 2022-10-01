"Я не готовий вбивати": російський музикант скоїв самогубство через мобілізацію

Подробиці суїциду репера

Петунін жив у Краснодарі. Його тіло знайшли біля багатоповерхового будинку на вулиці Конгресній. За словами його дівчини, там вони жили разом минулого літа.

Перед смертю репер записав прощальне відео. У ньому Петунін висловив побоювання, що його можуть мобілізувати, незважаючи на медичні протипоказання.

Також він повідомив, що має відстрочку від мобілізації, оскільки він лежав у психоневрологічному диспансері.

У РФ Іван Петунін викинувся з вікна (фото: соцмережі)

"На свою душу гріх вбивства я брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали. Для мене убити людину на війні або просто так - це те, чого я зробити не можу. Я не маю права взяти" у руки автомат і стріляти по людях", - говорив Петунін на відео.

Він наголосив, що "за свої принципи іноді потрібно померти". Своє самогубство артист назвав "останнім протестом".

Напередодні вночі репер випустив новий альбом "Walk Out Boy 3". Він попросив шанувальників послухати треки з нього та його старі композиції.