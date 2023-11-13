"Я довго проходив медичні обстеження": MЕLOVIN повідомив про невиліковну хворобу

Що відомо

"Я давно хотів це розповісти, але просто сам не міг зібрати себе до купи. Ви багато запитуєте, чому я так раптово схуд, як ви пишете, погарнішав. Але все не просто так, і я хочу поділитися цим із вами", - сказав MELOVIN.

Виконавець розповів, що довго проходив різні медичні обстеження, через що не з'являвся в соціальних мережах певний час. Проте в один момент Костя знову почав активно показувати своє життя.

"Коли як не зараз це робити. Наша сила лише в бажанні допомоги собі. Я сподіваюся, ви мене підтримаєте", - підсумував він.

Подробицями співак пообіцяв поділитися пізніше та на іншій платформі - в Instagram.

Там він запитав підписників, як часто вони профілактично здають кров і показав свої аналізи. Історію свого захворювання артист буде викладати поступово.

Як відреагували шанувальники

"Меловінатори" підтримали улюбленого співака в коментарях: