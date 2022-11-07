"Я не дівчина, щоб мене любити": український міністр влип у сексистський скандал

Деталі скандалу

Міністр прокоментував ставлення деяких президентів олімпійських федерацій, які незадоволені його роботою в кріслі, яке він займає.

"Я не дівчина, щоб мене любити. І те, що деякі президенти федерацій мною незадоволені, це нормально. Але більшість мене підтримують і бачать, що міністр робить на своєму місці. І до війни — під час ковіда скільки було зроблено. Такого не було зроблено за останні 30 років, скільки зробив Гутцайт на посаді міністра за останні два роки", – сказав Гутцайт.

У соцмережах обурилися такою реакцією міністра. Після скандалу сам міністр молоді та спорту ніяк не відреагував на невдоволення його висловлюваннями.

"Він не зміг цього зробити не вдавшись до сексистського порівняння, в черговий раз виявивши приклад зневажливого ставлення до дівчат і жінок", - відреагували в ГО "Жіноча Ліга".

Для довідки

Вадим Гутцайт – український фехтувальник на шаблях, тренер, олімпійський чемпіон 1992 року в командному заліку. Він є учасником трьох Олімпійських ігор, заслуженим майстром спорту СРСР, заслуженим тренером України.