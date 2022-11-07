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"Я не дівчина, щоб мене любити": український міністр влип у сексистський скандал

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Понеділок 07 листопада 2022 09:00
"Я не дівчина, щоб мене любити": український міністр влип у сексистський скандал Фото: Вадим Гутцайт потрапив у скандал (slovoidilo.ua)
Автор: Людмила Жукова

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт потрапив у скандал завдяки своїм неоднозначним висловлюванням. Він заявив, що "він не дівчина, щоби його любили".

Такі промови міністра прозвучали у його інтерв'ю спортивному виданню "Трибуна".

Деталі скандалу

Міністр прокоментував ставлення деяких президентів олімпійських федерацій, які незадоволені його роботою в кріслі, яке він займає.

"Я не дівчина, щоб мене любити. І те, що деякі президенти федерацій мною незадоволені, це нормально. Але більшість мене підтримують і бачать, що міністр робить на своєму місці. І до війни — під час ковіда скільки було зроблено. Такого не було зроблено за останні 30 років, скільки зробив Гутцайт на посаді міністра за останні два роки", – сказав Гутцайт.

У соцмережах обурилися такою реакцією міністра. Після скандалу сам міністр молоді та спорту ніяк не відреагував на невдоволення його висловлюваннями.

"Він не зміг цього зробити не вдавшись до сексистського порівняння, в черговий раз виявивши приклад зневажливого ставлення до дівчат і жінок", - відреагували в ГО "Жіноча Ліга".

Для довідки

Вадим Гутцайт – український фехтувальник на шаблях, тренер, олімпійський чемпіон 1992 року в командному заліку. Він є учасником трьох Олімпійських ігор, заслуженим майстром спорту СРСР, заслуженим тренером України.

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