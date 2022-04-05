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"Я снова буду резать ваши головы": 20-летний оккупант вернулся в РФ и угрожает украинцам

Российский оккупант угрожает украинцам в сети (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

20-летний российский оккупант из Владивостока Михаил Ткач, совершавший зверства и геноцида мирных украинцев в Буче, уже стал популярным. Украинцы начали писать ему в соцсетях, что он нелюдь. По предварительной информации, именно его бригада №155 была в Буче.

Об этом сообщает журналист Дмитрий Реплянчук из "Слідство.info".

Журналисты проекта утверждают, что Михаил Ткач из Владивостока был в Буче. В 2017 году он закончил школу, хотел стать спасателем, но через два года его призвали на военную службу.

В 2022 году он вторгся на территорию Украину, где, по его собственным признаниям, убивал и калечил украинцев.

Михаил Ткач из Владивостока в составе своей бригады вторгся в Украину (Скриншот из видео)

Угрозы в соцсетях

Когда стало известно, что 20-летний военный зверствовал в Украине, на его странице в соцсети появились комментарии от украинцев, которые обвиняли его в убийствах. А Михаил даже не отрицая, стал еще больше угрожать людям.

Скриншот

На вопрос, почему он уничтожает украинцев, он ответил так: "Свергнуть правительство, чтобы не вступили в состав НАТО, чтобы не было Америки, под чью дудку вы пляшите, подходя к России".

Также 20-летний военный сообщает, что он уже отрезал уши нескольким украинцам.

Читайте также, показаны лица российских солдат, которые совершали зверства в Буче.

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Буча