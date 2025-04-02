"Я безвідповідальна людина". У Суханова діагностували невиліковну хворобу

Український телеведучий Олексій Суханов приголомшив зізнанням. В нього діагностували цукровий діабет, який у нього був, як виявилося, уже п'ять років.

Як ведучий дізнався про хворобу та чи проходить лікування, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю для Катерини Трушик в YouTube .

Суханов відверто зізнався, що причиною пізнього виявлення хвороби стало його безвідповідальне ставлення до власного здоров'я.

"Я безвідповідальна людина. Поки мені організм не скаже: "Все, кранти", - я нікуди не піду. До речі, в мене так виявили цукровий діабет. Виявляється, він у мене вже п'ять років, а діагностували його лише нещодавно", - поділився він.

Суханову діагностували діабет (фото: instagram.com/suhanov.official)

Олексій назвав симптоми, які спонукали звернутися до лікаря.

"У мене просто не було сил - ні фізичних, ні емоційних. І ось я приходжу до лікаря, а він каже: "Давайте здамо аналізи". А потім дивиться на результати й каже: "А я не знаю, як ви працювали з такими аналізами. Де ви сили брали?", - пригадав ведучий.

Він не уточнив стадію захворювання. Зараз змушений регулярно приймати ліки, дотримуватися дієти та контролювати рівень цукру в крові. Водночас зізнається: все одно іноді нехтує прийомом ліків та рекомендаціями медиків.

"Я знову абияк приймаю ті пігулки. А вони мені ще сказали: "Ось ви маєте їсти три рази на день і такими порціями, а ще колоти собі пальці, вимірюючи цей цукор". Я кажу: "Ви що, з глузду з'їхали? Ну я не буду колоти! По-перше, я не люблю, коли мені колють пальці, а тут я сам собі маю колоти три рази на день? Я краще не буду їсти, ніж колоти собі пальці. Та що там пальці - я і пігулки так забуваю приймати… Ну, я така людина", - зізнався Олексій.

Як Суханов лікується від діабету (фото: instagram.com/suhanov.official)

Проте ведучий не радить брати з нього приклад. Він визнає свої недоліки, але вважає, що кожен повинен дбати про своє здоров'я, особливо у такі непрості часи. Попри неприпустиму поведінку, Суханов навчився слухати свій організм.

"Мій організм зараз потребує помідорів. Нічого іншого організм не вимагає, не хоче. Хоча я м'ясоїд і дуже люблю солодощі. Але зараз не хочеться м'яса, не хочеться солодкого. А ось помідори - і їх їм три рази на день", - поділився Олексій.

Нагадаємо, Олексій Суханов народився в російському місті Іваново. Вищу освіту здобув у Московському державному університеті комерції. У 2012 році став ведучим токшоу "Говорить Україна", а сьогодні веде програму "Говорить вся країна" та власний YouTube-проєкт. У лютому 2014-го підтримав Революцію Гідності, а згодом назавжди покинув РФ. У 2019-му він отримав українське громадянство.