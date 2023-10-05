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"Я бачила все на власні очі": зірка серіалу "Сексуальна освіта" закликала донатити на потреби українських дітей

Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)
Автор: Іванна Пашкевич

Акторка, письменниця та активістка Джилліан Андерсон, яка набула широкої популярності завдяки ролі сексологині Джин Мілберн у серіалі "Сексуальна освіта", закликала всіх небайдужих підтримати донатами дітей з України, які постраждали від наслідків воєнних дій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Джилліан Андерсон записала відеозвернення

Так, зірка записала ролик, у якому вона розповідає, що була в Україні і бачила всі жахіття, які принесли окупанти, на власні очі.

"Бомби падають на дітей в Україні. Я була там і бачила на власні очі, як війна розриває маленькі життя на частини. Вони голодні, вони мерзнуть, вони відчайдушно потребують безпеки. Тому я прошу вас зайти сьогодні за сайт War Child ("Діти війни") та задонатити лише п'ять фунтів", - зазначила у зверненні Джилліан.

Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Також зірка "Сексуальної освіти" та "Корони" висловила занепокоєння з приводу того, що без негайної підтримки діти нестимуть важкий тягар цього конфлікту протягом усього свого життя.

Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Вона також повідомила, що британська організація, з якою вона співпрацює, розширила свою діяльність в Україні.

Ця організація піклується про дітей, які перебувають у зоні бойових дій, надаючи сім'ям з дітьми продовольство та одяг, а також надаючи першу психологічну допомогу.

"Багато дітей продовжують жити у підвалах та бомбосховищах. Вони втратили все: свої будинки, свої школи, своїх близьких. І їм дуже потрібна допомога. Але захист дітей у країні, де йде війна - небезпечна та складна робота. Організація War Child не може робити це без вашої допомоги. Тож, будь ласка, зробіть донат сьогодні", - закликала Андерсон.

 

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