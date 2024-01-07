"Я антисекс для нього". Оля Цибульська розповіла про "душевну близькість" з відомим ведучим

Оля Цибульська про дружбу з чоловіками

Артистка, якій неодноразово приписували безліч романів з відомими особистостями, говорить, що легко заводить дружбу з чоловіками, і в них вона "не бачить сексуальних партнерів".

"Із мужиками, до речі, я класно дружу. Мені з чоловіками стільки разів приписували різні романи, які шуміли на всю Україну, так? Я дійсно вмію з чоловіками дружити. І у своїх друзях-чоловіках я не бачу сексуального партнера", - розповіла виконавиця.

Одним зі своїх найкращих друзів вона назвала шоумена, радіо- й телеведучого Андрія Чорновіла.

Андрій Чорновіл (фото: instagram.com/chornovol.andrii)

"Ось дивіться, я дружу з Андрієм Чорноволом тисячу років. Він - антисекс для мене, я - антисекс для нього, бо я жирна, а він любить худих, красивих блондинок, а мені не подобаються худі... Тобто він не викликає в мене...", - поділилася знаменитість.

"Але такої близькості душевної, духовної і таких прямо дуже брудних жартів, тролінгу на межі з хейтом конкретним я собі не дозволяю ні з ким", - додала Оля.

Також зірка розповіла, що такі самі у неї відносини склалися зі співаком Михайлом Хомою, більш відомим як Дзідзьо.

"Це спілкування з дитинства. І, коли ми говоримо, у мене відчуття, що я говорю з молодшим братом. Чи зі старшим", - зізналася Цибульська.

Нагадаємо, артистка багато років тримала особисте життя якомога далі від сторонніх очей.

Лише влітку минулого року вперше показала свого коханого, підприємця Сергія Грисюка. Пара разом 23 роки, дев'ять із яких у шлюбі.

На початку 2015 року Оля народила чоловікові сина Нестора.

Оля Цибульська з чоловіком та сином (фото: instagram.com/cybulskaya)