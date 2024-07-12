Взяв на фронт скрипку. Як загинув військовий-оперний співак Ігор Воронка

"Назавжди в наших серцях"

Дружина оперного співака, артистка Марина Раєвська, повідомила про загибель чоловіка 11 липня. Він поліг на полі бою.

Але нині рідні військового не можуть поховати його тіло. Нині Воронка вважають безвісти зниклим.

"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Наразі ми не можемо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки ця територія захоплена", - розповіла дружина.

"Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти. Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях", - додала вона.

Допис дружини військового (скріншот)

Взяв скрипку на війну

Журналістка Ганна Щокань теж висловилася про загибель військового. Сестра її похресниць - племінниця артист. Вона розповіла, що Воронка був провідним артистом Національної академічної капели "Думка", актором, скрипалем, Заслуженим артистом України та оперним співаком.

У 2023 році військовий отримав тяжке поранення на фронті. Він мав проходити реабілітацію, але повернувся на війну. І на фронт він взяв із собою скрипку.

Допис Щокань (скріншот)

"Завжди і скрізь перший"

Побратим артиста Андрій Яковенко розмістив щемливий допис та розповів, який у нього був позивний. Також він розкрив деталі його загибелі.

"Друг Атос, мій командир взводу, загинув 6 липня, боронячи Батьківщину під селищем Нью-Йорк. З перших днів великої війни ти став на захист України", - написав Яковенко.

"Завжди і скрізь перший, підбадьорював нас словом, співом і музикою. Власним прикладом стійкості, спокою і рівноваги підтримував у важких ситуаціях. Спи спокійно, Командире! Співчуття коханій, родині, друзям!" - додав він.

Як реагує мережа

У коментарях під дописами користувачі звертаються до дружини військового та пишуть: