Взрывы и захват заложников: самые громкие теракты и нападения в Украине в 2020

Теракты в Украине (коллаж РБК-Украина)

Какие теракты и резонансные нападения произошли в Украине за последнее время

В Луцке террорист Максим Кривош захватил автобус с 20 заложниками и грозит устроить взрыв. Полиция 21 июля уже несколько часов ведет переговоры с преступником и пытается освободить захваченных им людей. На месте происшествия периодически слышны выстрелы.

ЧП приковало внимание многих миллионов людей как в Украине, так и в других странах мира.

Между тем, сегодняшний захват заложников в Луцке - не единственное чрезвычайное происшествие. 21 июля в Киеве минер заложил взрывные устройства возле станции метро.

Как заверил глава МВД Арсен Аваков на брифинге, между взрывами в Луцке и Киеве связи нет, передает "РБК-Украина". Министр также добавил: "У нас каждый день находят где-то взрывчатку, какое-то оружие".

Слова чиновника сложно оспорить. Так, в Украине только за последнее время произошло немало резонансных инцидентов с угрозами терактов, разбойными нападениями, минированием и взрывами в мирных городах страны, а также военные преступления оккупантов на захваченных территориях. Самые громкие из них - в материале Styler.

Захват заложников в Луцке

Ранее судимый уроженец РФ Максим Кривош (Плохой) 21 июля в Луцке зашел с оружием и взрывчаткой (вероятно - гранатами) в автобус с пассажирами и стал угрожать совершить теракт. Он сам позвонил в полицию и сообщил о захвате. Стало известно, что ранее мужчина проходил принудительное лечение в психиатрической клинике, издал биографическую книгу "Философия преступника. Апология Свободы. Антисистема". На Волыни у мужчины живут родственники.

Накануне атаки террорист сделал заявление в сети с автоматом в руках. Он также выдвинул свои требования к власти и силовикам. Кривош заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.

В городе продолжается антитеррористическая операция. В автобусе уже много часов находятся около 20 человек - о состоянии заложников ничего не известно. Тем временем в сети пишут, что преступник может на самом деле работать не один.

Максим Кривош (Плохой), который захватил заложников в Луцке 21 июля (Фото: скрин из видео)

Череда взрывов в Киеве возле метро

21 июля в столице около станции метро "Минская" прогремел взрыв средь бела дня. Перед этим в полицию позвонил аноним и сообщил о минировании двух автокиосков и указал адрес. Людей заблаговременно эвакуировали сразу после сообщения об обнаружении подозрительного чемодана. Взрывотехники обнаружили 2 самодельных взрывных устройства на территории рынка "Минский" возле подземки и обезвредили. Взрывчатка была закреплена между легковой машиной и автокиосками. К счастью, никто не пострадал.

В Киеве произошел взрыв возле метро "Минская" 21 июля (Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Между тем в сети появилась информация об эвакуации людей из ТРЦ Ocean Plaza возле метро "Лыбидская", где также "минер" сообщил о взрывчатке и подготовке теракта.

Вчера, 20 июля, в Киеве произошел взрыв в ТЦ "Дарынок" возле метро "Лесная". Как оказалось, неизвестный оставил сумку с салютной установкой под столиком кафе и ушел. В результате инцидента эвакуировали персонал и посетителей, перекрыли часть торгцентра. Позже полиция по факту происшествия открыла производство за "хулиганство".

17 июля вечером у входа в метро Киева "Шулявская" прогремел взрыв в мусорной урне (взорвался неустановленный предмет), результате чего пострадал прохожий - молодой парень, которого госпитализировали с телесными повреждениями. Позже стало известно о травмах еще у троих людей. Кстати, полиция также рассматривает происшествие как "хулиганка".

В Киеве возле метро "Шулявская" произошел взрыв (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Минирования мостов в Киеве

1 июня житель столицы Виталий Ткаленко угрожал взорвать мост Метро в Киеве. На месте происшествия работали спецподразделения правоохранителей, закрыли несколько станций подземки. Замглавы МВД Антон Геращенко тогда обещал, что злоумышленнику придется отвечать за угрозу совершения террористического акта. Сам же 32-летний безработный мужчина заверил, что пошел на преступление из-за сложных жизненных обстоятельств. Его задержали, взрывчатку не нашли, и в итоге суд отправил "минера" - защита предоставила справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого) на два месяца в СИЗО с правом внесения залога 315 тыс. гривен. Мужчину привлекли к ответственности за ложное сообщение о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.

Спецоперация на мосту Метро (фото: РБК-Украина)

Кстати, похожая ситуация произошла в Киеве 18 сентября 2019 года, когда ветеран АТО Алексей Белько угрожал взорвать мост Метро. Тогда также ситуация вызвала большой переполох, к операции по обезвреживанию злоумышленника привлекли полицейский спецназ, перекрывали движение транспорта, и мужчина в конце концов сдался самостоятельно. Оказалось, что это также было ложное сообщение о подготовке взрыва и "хулиганские действия". У мужчины также были проблемы с психикой, он страдал от безденежья и жаловался на "черную полосу" в жизни. В феврале Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева об изменении меры пресечения Белько из содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическую больницу.

Обстрел из РПГ в Мукачево

На Закарпатье в ночь на 6 июля злоумышленники на окраине Мукачево обстреляли развлекательный комплекс "Аква сити" из РПГ. Правоохранители после происшествия обнаружили на крыше беседки еще один снаряд, который застрял и не разорвался. К счастью, пострадавших в результате инцидента не было. Неизвестные стреляли с расстояния в несколько десятков метров с соседней горы. Полиция квалифицировала дело по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в начале февраля в Мукачево произошла стрельба с участием соратника бывшего нардепа Михаила Ланьо, в которой были ранены два человека. Тогда правоохранители задержали семь человек, двоих из них взяли под стражу, позже было принято решение об отстранении руководства полиции Мукачево.

Нападение на машину "Укрпочты"

7 июля под Полтавой произошло дерзкое разбойное нападение на автомобиль "Укрпочты" - злоумышленники подорвали машину и похитили почти 3 миллиона гривен. По версии следствия, группа злоумышленников тщательно готовилась к преступлению. Взрывное устройство было заложено в авто заранее. Через несколько дней трех мужчин разыскали в Киеве и еще одного - в Лубнах. Подозреваемых заключили под стражу на 60 суток без права внесения залога. Им вменяют разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, направленное на завладение имуществом в особо крупных размерах, и покушение на умышленное убийство двух лиц.

Нападение на автомобиль "Укрпочты" (фото: npu.gov.ua)

Также мы писали о том, что на Донбассе 13 июля произошло циничное военное преступление - в зоне проведения АТО оккупанты расстреляли украинских медиков - они под белым флагом пытались забрать тело погибшего разведчика в районе Зайцево Донецкой области, но все равно попали под вражеский обстрел.

Действия агрессора квалифицируют как нарушение законов и обычаев войны.