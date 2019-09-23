Взрывы и пламя до неба: появилось видео масштабного пожара в Киеве

В Киеве произошел масштабный пожар в Деснянском районе на улице Вискозная, 3 - пылали автоцистерны с бензином и дизелем на территории автостоянки. Кроме того, из-за возгорания топлива гремели взрывы. Как передали спасатели, к тушению были привлечены 90 человек личного состава ГСЧС, 18 единиц техники и 2 пожарных поезда.

В сети показали фото и видео пожара.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Фото: dsns.gov.ua)

Отмечается, что возгорание произошло почти в десять вечера 22 сентября. Спустя два часа спасатели смогли полностью ликвидировать пожар.

Из-за разлива топлива площадь возгорания достигла 500 "квадратов".

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Фото: kiev.informator.ua)

Также в ГСЧС сообщили, что 12 автоцистерн и 6 железнодорожных цистерн с нефтепродуктами спасатели смогли эвакуировать из очага пожара на безопасное расстояние с помощью маневрового поезда.

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Фото: скрин google.com.ua/maps)

9 автоцистерн с топливом были полностью уничтожены огнем.

Дым от пожара и гарь распространились в воздухе до разных районах на Левом берегу столицы.

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Что стало причиной возгорания - в настоящее время выясняется.

На месте происшествия работали оперативная группа ГСЧС, а также правоохранители.

В Киеве произошел масштабный пожар автоцистерн (Видео: YouTube / Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве)

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на улице Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе во время тушения пожара мужчина стреляли в спасателей из револьвера системы "Наган, переоборудованном для отстрела резиновых пуль.

Напомним, что 11 сентября в селе Новые Соколы в Киевской области за 50 километров до Чернобыля произошел лесной пожар. К тушению были привлечены 62 человек и 11 единиц техники, из них 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.