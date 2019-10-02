Был взрыв: на Прикарпатье во двор бизнесмена бросили гранаты

В Калуше в дом бизнесмена бросили гранату (Коллаж РБК-Украина)

В Калуше ночью раздался сильный взрыв

В городе Калуш Ивано-Франковской области, в ночь на 2 октября прозвучал взрыв в одном из частных дворов. В полицию позвонил хозяин дома и сообщил об инциденте.

Звонок в полицию Калушского района поступил в 3 часа 40 минут. 50-летний местный житель, бизнесмен, рассказал, что во дворе его домохозяйства взорвался неизвестный предмет. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа с экспертами.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

После того, как территорию домохозяйства пострадавшего осмотрели специалисты взрывотехнического отдела областной полиции, они сообщили, что во дворе взорвались вероятнее всего две гранаты РГД 5. Осколки гранат отправили на экспертизу. В результате взрыва люди, к счастью, не пострадали. Однако самому дому нанесен ущерб – часть фасада была уничтожена.

Фото: facebook.com/frankivsk.police

По данному факту открыто уголовное производство по статьям "Незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами" и "Хулиганство". Полиция устанавливает все обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к преступлению. О личности хозяина дома сотрудники правоохранительных органов информацию не дают и на данный момент выясняется, могла ли его деятельность стать причиной нападения.