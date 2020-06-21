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Взрыв в многоэтажке: Тищенко возмутил киевлян своим поведением

Новости » Жизнь   

Народный депутат Николай Тищенко оконфузился после взрыва в жилом доме в Киеве

Николай Тищенко в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Жители Киева не поняли народного депутата из партии "Слуга народа", который устроил пиар-акцию на месте взрыва многоэтажного дома на Позняках.

Дело в том, что Тищенко приехал на место трагедии, где собрались жильцы взорвавшегося дома, вместе с лимонами. Фотографии нардепа с лимонами опубликованы на Facebook-странице "Memорандум Хейту".

Тищенко принес лимоны на место взрыва в Киеве (фото: facebook.com/MEMorandumOfHate)

При этом пользователи сети гневно высказались по поводу действий депутата.

  • Коля!!!! Не тех десяток лимонов нужно занести людям, а хотя бы "лимонов" гривен. Сидели они в Велюре, с другими "слугами урода", бухали, пожалуй, услышали новости, а один из "слуг" говорит: "ой б*я, это же попадалово на столько лимонов". Коля как сорвется с места и выбежал из Велюра, с криками: "точно я сейчас им лимонами помогу, и они за меня проголосуют!"
  • Остались в Велюре, не доели "слуги", не пропадать же добру;
  • Людям страшно и тошно от совершенного, так он им лимончиков, чтоб стало еще и кисло!
  • Шуты во всем мире шуты!
  • Если бы котлет нажарил было бы понятно посочувствовал, помог чем, мог, а так только поиздевался над бедными;
  • Прямо из Велюра притарабанил. От сердца оторвал прям. Предвыборная забота о народе;
  • Именно как раз этого людям не хватало;
  • Кто-то ему советы дает, или это плод его больной фантазии?

Скриншоты с Facebook

Напомним, Тищенко опозорился в прямом эфире из-за того, что не смог ответить на простой вопрос.

Ранее Тищенко порадовал киевских детей и жестко опозорился.

Автор: Styler

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