Взрыв дома на Позняках: в сеть попал момент трагедии (видео)

В Киеве 21 июня произошел взрыв в многоэтажном доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5. Произошло обрушение нескольких этажей, по состоянию на 22 июня уже обнаружили трех погибших, еще несколько человек могут находиться под завалами.

В сеть попало видео самого взрыва и по предварительной информации, взрыв произошел из-за газовоздушной смеси. Видео взрыва опубликовали на странице dtp.kiev.ua.

"По информации ГСЧС, взрыв произошел около 10 утра в девятиэтажном доме по проспекте Григоренко, 41. В Дарницком районе по пр. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", - сказано в сообщении.

В комментариях отметили, что, судя по видео взрыва было два, один более слабый, а второй уже – разрушительный.

Как рассказали соседи, накануне взрыва во всем доме меняли счетчики, и соседи чувствовали сильный запах газа.

На месте происшествия работают спасатели, так как под завалами могут находиться люди. На данный момент есть информация о трех погибших, а также о пяти пострадавших жителях дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что жильцов из пострадавшего дома на Позняках начали переселять.