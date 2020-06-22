Взрыв дома в Киеве: куда переехали жильцы дома и что известно о трагедии

В Киеве 21 июня на Позняках на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 взорвался дом. По последним данным погибли три человека в результате обрушения нескольких этажей дома. Еще нескольких пропавших сейчас продолжают искать. Отметим, что сам взрыв произошел на 10 этаже, там находились 40 квартир. Что сейчас известно о жителях дома и их дальнейшую судьбу читайте в материале Styler.

Что известно о погибших

В МВД сообщили, что на месте трагедии спасателями на данный момент обнаружены тела троих людей: двух женщин (1943 и 1974 года рождения) и мужчины (1991 года рождения). Пять жителей дома получили травмы.

Как уточняет советник министра МВД Антон Геращенко, сейчас спасатели работают круглосуточно для того, чтобы спасти жизни людей.

"Вероятно, под завалами могут находиться двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения, жителей этого дома", - написал Геращенко в Facebook.

Где будут ночевать жители взорвавшегося дома?

Жителей разрушенного дома на Позняках переселили в школу-интернат №12 в Киеве. Он находится на Харьковском массиве.

Здесь людям предоставили кровати, есть доступ к кухне, душу. Дали новое постельное белье, вещи первой необходимости и обеспечили питанием. Разрешили жить с домашними животными, которых удалось спасти.

На что могут рассчитывать пострадавшие от взрыва люди

К сожалению, дом, который взорвался, не сможет быть восстановлен и жильцы не вернутся в свои квартиры. Скорее всего, строение будет демонтировано.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, на этой неделе столица выделит материальную помощь пострадавшим жителям и родственникам погибших.

"Половину средств на жилье для пострадавших жителей может предоставить город, а половину правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен. Премьер-министр пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сказал Кличко на брифинге 22 июня.

Напомним, взрыв в 10-этажном доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел утром 21 июня. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено 40 квартир одного подъезда, где зарегистрировано 125 человек. Полностью разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.