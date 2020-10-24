Что-то взорвалось, и полетели камни: в Киеве с многоэтажки упали кирпичи и разбили 4 авто

В Киеве с многоэтажки посыпались стройматериалы и разбили четыре автомобиля, припаркованных во дворе возле дома. Только чудом камни и кирпичи не упали на головы прохожих.

Инцидент произошел днем в Оболонском районе на проспекте Героев Сталинграда. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Как выяснилось, булыжники упали с 15 этажа здания, где в квартире проводились ремонтные работы. По словам строителей, виной всему стала оторвавшаяся вентиляционная труба.

"Что-то такое взорвалось, очень ударило. Звук был такой громкий. И мы увидели, что это летят камни на авто", - рассказала очевидец и владелица поврежденной машины Алена.

Камни очень сильно повредили авто, причем некоторые из них не были застрахованы. Владельцы транспорта после происшествия вызвали полицию и написали заявление.

Как рассказали правоохранители, на балконе квартиры на 15-м этаже было много кирпича, который не закреплен.

Владелец квартиры отказался приезжать на место инцидента, однако прислал прораба, который отвечает за ремонт. Тот прибыл вместе с альпинистом, который демонтировал оторвавшуюся вентиляционную трубу и убрал кирпич, чтобы ЧП не повторилось.

Водители надеются, что убытки на ремонт разбитых авто покроет владелец квартиры. Впрочем, юрист считает, что скорее всего тот ответит отказом, и добиваться компенсации - материальной и моральной - придется через суд.

Видео: В Киеве стройматериалы упали с 15 этажа дома и разбили четыре авто

Ранее сообщалось, что в центре Киева фасад дома обрушился на автомобиль, припаркованный снизу.

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