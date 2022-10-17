Не вживайте ліки від цих хвороб разом із кавою, щоб не стало гірше

Кава допомагає прокинутися зранку або збадьоритися під кінець робочого дня. Напій справді має ніби лікувальний ефект для запасів енергії.
Однак є моменти, коли кава може зашкодити. Наприклад, якщо поєднувати її з певним лікуванням.
Медправда ділиться переліком ліків, які не варто приймати з кавою.
Зазвичай це пігулки або краплі на спиртовій основі, які слід приймати вранці натщесерце. Через це лікарі рекомендують почекати додаткових 30 хвилин без їжі після їх прийняття для правильного засвоєння організмом.
Препарати від остеопорозу повністю втрачають ефективність, якщо випити їх разом із кавою. Тому в результаті гострий біль у спині лише посилиться.
Хворі, які схильні до кислотного рефлюксу або гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), повинні уникати кави. Кофеїн, що міститься в ній, може посилити прояви кислотності. Для їх запобігання препарати від захворювання слід приймати натще.
Кофеїн має сечогінну дію, так само як і ліки для зниження артеріального тиску. Спільне їх застосування може призвести до зневоднення організму.
Препарати цієї групи мають заспокійливу властивість, що дозволяє обмежити імпульсивність і гіперактивність. Кава, навпаки, викликає їх, тому не слід поєднувати їх. Таким лікувальний ефект буде зведений нанівець.
Деякі ліки під час лікування грипу також є стимуляторами. Разом з кавою вони можуть надмірно збудити та змусити нервувати, що є протипоказанням, адже найкращим лікуванням грипу є відпочинок.
Ми розповідали, які ліки категорично заборонено давати домашнім лікам, щоб не зашкодити їм.
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