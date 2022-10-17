Не вживайте ліки від цих хвороб разом із кавою, щоб не стало гірше

Від щитоподібної залози

Зазвичай це пігулки або краплі на спиртовій основі, які слід приймати вранці натщесерце. Через це лікарі рекомендують почекати додаткових 30 хвилин без їжі після їх прийняття для правильного засвоєння організмом.

Від остеопорозу

Препарати від остеопорозу повністю втрачають ефективність, якщо випити їх разом із кавою. Тому в результаті гострий біль у спині лише посилиться.

Від кислотного рефлюксу

Хворі, які схильні до кислотного рефлюксу або гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), повинні уникати кави. Кофеїн, що міститься в ній, може посилити прояви кислотності. Для їх запобігання препарати від захворювання слід приймати натще.

Від високого кров'яного тиску

Кофеїн має сечогінну дію, так само як і ліки для зниження артеріального тиску. Спільне їх застосування може призвести до зневоднення організму.

Від дефіциту уваги

Препарати цієї групи мають заспокійливу властивість, що дозволяє обмежити імпульсивність і гіперактивність. Кава, навпаки, викликає їх, тому не слід поєднувати їх. Таким лікувальний ефект буде зведений нанівець.

Від грипу

Деякі ліки під час лікування грипу також є стимуляторами. Разом з кавою вони можуть надмірно збудити та змусити нервувати, що є протипоказанням, адже найкращим лікуванням грипу є відпочинок.