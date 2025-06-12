Вживання бананів може знизити ризик раку більш ніж на 60%, але є важливий нюанс

Чому зелені банани такі корисні?

Стійкий крохмаль, який міститься в цих фруктах, це унікальний тип клітковини, який не перетравлюється у тонкому кишківнику, а натомість надходить до товстого кишківника, де ферментується та живить корисні бактерії. Цей процес ферментації виробляє коротколанцюгові жирні кислоти, включаючи бутират, які, на думку вчених, відіграють ключову роль у пригніченні росту пухлин.

Стійкий крохмаль також може змінювати те, як кишкові бактерії переробляють жовчні кислоти, що призводить до зменшення кількості тих видів, які пошкоджують ДНК та провокують рак.

Цей потенційний протираковий ефект привернув увагу в дослідженні CAPP2 – знаковому дослідженні, проведеному дослідниками з університетів Ньюкасла та Лідса.

Учасникам випадковим чином призначали одне з трьох лікувань: 600 міліграмів аспірину, 30 грамів стійкого крохмалю або плацебо. Вони приймали їх щодня протягом двох років за подвійним сліпим методом, тобто ні вони, ні дослідники не знали, хто що отримував.

Що таке синдром Лінча?

Синдром Лінча - це спадкове захворювання, яке різко підвищує ризик кількох типів раку та вражає приблизно одну людину з 300. Ті, хто страждає на цей синдром, мають до 80% шансів на розвиток колоректального раку протягом життя, поряд зі підвищеними ризиками раку ендометрія, яєчників та інших видів раку.

Дані показали відсутність істотних відмінностей у показниках раку між групами протягом перших років дослідження. Але існуючі епідеміологічні дані натякали, що профілактичний ефект аспірину може проявитися пізніше. Деяких учасників спостерігали до 20 років. Ці довгострокові дані дали несподіваний результат: хоча стійкий крохмаль не знизив показники раку кишківника, він скоротив ризик інших видів раку, пов'язаних із синдромом Лінча, більш ніж на 50%.

Захисний ефект був особливо вираженим для раку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, включаючи рак стравоходу, шлунка, жовчних шляхів та підшлункової залози. Серед 463 учасників, які споживали стійкий крохмаль, було зареєстровано лише п'ять випадків раку верхніх відділів ШКТ, порівняно з 21 випадком у 455 учасників, які отримували плацебо.

Професор Джон Матерс, експерт з харчування з Університету Ньюкасла, підкреслив важливість цих висновків. Дослідження також підтвердило переваги аспірину. Учасники, які його вживали, мали 50% зниження ризику раку товстого кишківника.

Серед інших переваг стійкого крохмалю - підвищене відчуття ситості, лікування та профілактика закрепів, зниження рівня холестерину, менший ризик раку товстої кишки та менше газоутворення, ніж від інших волокон, оскільки стійкий крохмаль ферментується повільно.