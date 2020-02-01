Вызывают серьезные заболевания: какие популярные напитки в Украине опасны

Популярные напитки, такие как фруктовые соки, газированная вода, квас, были признаны опасными. Ученые связывают это с тем, что повышенный уровень сахара, содержащийся в них, способен мешать работе мозга. При регулярном потреблении таких напитков это влияет на кратковременную память, провоцирует нарушения в работе гиппокампа, то есть области мозга, отвечающий, в частности, за запоминание.

Напитки с высоким содержанием кофеина могут привести к непоправимым последствиям для мозга. При слишком частом их употреблении повышается концентрация катехоламинов, что в итоге приводит к увеличению уровня кортизола (гормона стресса).

Ученые также отметили, что энергетические напитки очень вредны для организма в целом. В них содержится много кофеина и сахара, наносит двойной удар по здоровью. При постоянном употреблении энергетиков человек истощает внутренние запасы организма.

Алкоголь вряд ли можно считать обыденным напитком, однако жаль мозга от него очень большая. Он действует как нейротоксин, который влияет на способность запоминать, осмысливать свои действия, ориентироваться в пространстве. Постоянное употребление алкоголя приводит к тяжелому заболеванию - алкоголизму. Оно постепенно формирует психическую и физическую зависимость от спиртного и вызывает патологию внутренних органов, центральной и периферической нервной системы.

Стоит отметить, что питьевая вода с алюминием может увеличить вероятность болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Национального института здравоохранения и медицинских исследований.

Напомним, что ранее мы публиковали топ-5 самых вредных напитков.