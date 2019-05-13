Вызывает рак: Комаровский предупредил об опасном недуге

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, к каким серьезным последствиям может привести ожирение. Об этом именитый педиатр поведал на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее рассказавший о важных нюансах в питании ребенка, предупредил украинцев об опасности ожирения, что в большинстве случаев является следствием неправильного питания и переедания.

По словам педиатра ожирение может повлечь за собой такие последствия, как:

высокий уровень холестерина,

боли в спине,

болезни сердца,

высокое кровяное давление,

диабет,

рак.

Комаровский рассказал об опасности ожирения (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Напомним, недавно доктор Комаровский раскрыл пять важных секретов, как быстро научить ребенка читать.

Ранее Евгений Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.

К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.