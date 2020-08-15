Вызывает пневмонию: Комаровский рассказал об опасности кондиционеров

Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать при установке кондиционеров. А также сообщил, может ли подобное устройство вызвать пневмонию. Об этом врач заявил на своей странице в соцсети Instagram.

"Источником бактерий может стать влага, которая конденсируется на теплообменнике, на внутреннем блоке. Если не чистить фильтры, то пыль попадает на теплообменник, сбивается в комки и дренаж перестает правильно функционировать - влага не стекает, а остается внутри ванночки кондиционера. В застоявшейся воде действительно могут размножиться бактерии", - прокомментировал Комаровский.

При этом врач считает, если регулярно чистить фильтры - застаиваться ничего не будет, а система сможет работать в нормальном режиме, не нанося ущерб здоровью членам семьи.

"В идеале кондиционер должен регулярно обслуживать специалист, но если проблем с самостоятельной чисткой не возникает, то это можно делать по мере надобности", - сообщил эксперт.

Для тех, кто боится кондиционеров, Комаровский советует отрегулировать направление выходящего воздуха с помощью шторок, чтобы не дуло, когда Вы спите или работаете. Также не выставляйте кондиционер на слишком низкую температуру в жару, потому что прибор будет охлаждать комнату, выдавая температуру еще ниже, чтобы достичь заданной.⁣

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