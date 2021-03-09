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Вызвала такси, но перепутала авто: под Киевом 19-летняя девушка стала жертвой насильников

Автор: Владимир Костырин

Под Киевом двое мужчин изнасиловали 19-летнюю девушку, которая случайно села к ним в автомобиль - она вызвала такси, но перепутала машину.

Об этом 9 марта передали в пресс-службе полиции Киевской области.

Один из злоумышленников уже задержан, а второго еще разыскивают.

Жертва изнасилования - жительница города Буча - после происшествия обратилась к правоохранителям. Как выяснилось, накануне она вызвала такси, перепутала машины и села в авто к незнакомым мужчинам. Злоумышленники привезли потерпевшую к себе домой в село Белогородка, воспользовались беспомощным состоянием несчастной и изнасиловали ее.

"Полицейские провели ряд следственно-оперативных действий и быстро установили личность одного из злоумышленников", - говорится в сообщении.

Им оказался 42-летний гражданин Азербайджана. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности и местонахождения второго преступника.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.152 (Изнасилование) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Одного из насильников 19-летней девушки под Киевом задержали, а второго еще разыскивают (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Ранее сообщалось, что в Киеве молодая женщина стала жертвой таксиста, который напал на свою клиентку, пытался ее задушить, надругался, а потом доставил ее по указанному адресу.

Также мы писали о том, что под Киевом в Борисполе мужчина напал на девочку-подростка и пытался изнасиловать.

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Новости Украины полицияКиевская областьизнасилованиетакси
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