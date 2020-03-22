Выздоровевший от коронавируса украинец рассказал всю правду о лечении и болезни

Коронавирус в Украине впервые был диагностирован у жителя Черновцов Александра 29 февраля. Недавно он был выписан из больницы и стал первым в стране, кто выздоровел от коронавируса. Александр решил поделиться своим опытом лечения от коронавируса, а также раскрыл всю правду о болезни.

Сейчас Александр из Черновцов вместе с женой находится в самоизоляции: через неделю он должен сдать еще один анализ. Только тогда можно будет говорить, что он полностью выздоровел.

Сам житель Черновцов признается, что никогда не забудет свое путешествие, в котором заразился COVID-19. Вместе с женой он планировал путешествие задолго до вспышки. 21 февраля они вылетели из Румынской Сучавы в Бергамо. В Италии они объездили также Комо и Милан. Об этом Александр рассказал в интервью "BBC Україна".

"То, что надвигается беда, мы поняли где-то за два дня. Тогда, 23 февраля, в одном городке (не помню точно название) заболели 16 человек. Люди начали паниковать. Все СМИ подхватили этот материал и начали распространять", - рассказывает Александр.

В Милане в то время, по его словам, было относительно спокойно, но супруги усилили меры безопасности. Антисептиков и масок они не имели. Они старались ни с кем не контактировать. Затем был аэропорт.

"Люди с антисептиками, анкетами. Расспрашивали, не были ли мы в больнице, медицинском учреждении. А еще - не контактировали ли с зараженными лицами. Мы чувствовали себя абсолютно нормально. Была разве что физическая усталость из-за того, что мы очень много гуляли", - рассказывает Александр.

Александр вспоминает, что в аэропорту люди покашливали, некоторые уже были в масках. По его мнению, заразился он именно там. После перелета супругам проверили температуру, и они отправились на своем автомобиле в Черновцы. Там еще раз дважды проверили температуру, снова - норма.

История болезни

По возвращении домой супруги решили не видеться ни с кем в ближайшее время.

"Мы едем домой, отдыхаем, ложимся спать. 27 число. В этот день у моего отца и еще хорошей подруги был день рождения. Мы так и планировали свое путешествие так, чтобы можно было вернуться по сей день. Однако, ни к отцу, ни к подруге в гости мы не пошли. Поймите, у нас не было симптомов. Разве что оставалась усталость. Но оставалось психологическое ощущение того, что мы приехали из опасной зоны и .... А вдруг?" – вспоминает он.

Александр с женой решили несколько дней побыть дома, не идти на работу.

"И, в принципе, это решение остаться дома было верно. Потому что уже 28 февраля в меня начала подниматься температура. Сначала почувствовал слабость. Померил температуру - 37.1. В обед - 37.4. Слабость оставалась. Я подумал, что это акклиматизация. Под вечер ситуация ухудшилась - температура поднялась до 37.9. Попробовал выпить парацетамол. Уже пришло понимание, что какая-то опасность есть", - признается Александр.

29 февраля, когда температура еще выросла, Александр позвонил семейному врачу, предупредил, что был в Италии.

"Что дальше делать? Звоним "103". Через пол часа уже была машина скорой. Все - в защитной одежде. Меня госпитализировали. Поместили в инфекционное отделение. Взяли мазки на анализы", - вспоминает житель Черновцов.

В свой день рождения 3 марта Александр узнал свой диагноз.

"Третьего марта у меня день рождения. Я этот день никогда не забуду. Очень странный", - вспоминает он.

Также Александр рассказал, как окружающие относились все это время к его супруге.

"Люди очень испугались. Потому что почти все, кто был ... назовем это бунтом, были уверены, что она также является носителем возбудителя. И они очень переживали за свою безопасность. С одной стороны, я их понимаю. Эмоции людей на тот момент. Когда вы понимаете, что опасность не где-то в Китае или в Италии, а здесь - у ваших дверей. И, инстинктивно, вы хотите эту опасность уничтожить. Я это понимаю. Поэтому зла на людей я не держу. Я десятки раз моделировал эту ситуацию, ставил себя на место этих людей", - признался он.

Как проходило лечение

Александр рассказал также, как проходило его лечение в украинской больнице. Стать первым "подопытным" для него было необычно, но закончилось лечение позитивной новостью.

"Лечение идет симптоматично. Лечат от симптомов, которые проявляются на данный момент", - делится Александр и вспоминает, что в больнице читал все о коронавирусе.

Выздоровевший житель Черновцов также признался, что уже к 3 марта у него была пневмония, но его положили в холодную палату.

"Если 29 февраля, когда меня госпитализировали, у меня была просто температура и першение в горле, то, когда у меня уже был результат моего теста - 3 марте - у меня уже тогда была пневмония. И мое состояние ухудшилось", - добавляет он.

Александр говорит, что спал в очень холодном боксе.

"Я спал в куртке. Я думал, что это временно, я не представлял, что в таких условиях можно долгое время провести. Я говорил врачам:" Давайте что-то делать! "Мне ответили:" Попросите, чтобы кто-то принес вам обогреватель". А я смотрю - в боксе одном только две розетки, куда можно включить этот обогреватель, и они оплавились... Видно, что туда уже включали обогреватели и те розетки оплавились не просто так. На следующий день вызвали электрика. Он что-то покрутил и сказал, что все безопасно. За собственные средства мне отец купил не самый мощный, на 800 Ватт, обогреватель", - вспоминает он.

Но, признает Александр, постепенно условия его пребывания в больнице улучшились: "Надо было кричать, надо было говорить, надо было постоянно прессовать - и эти вопросы постепенно решались. Люди с пониманием подходили, за что я очень благодарен. Но на самом деле с самого начала там ничего не было готово для приема".

Но питание было более или менее: "Скажем так, гастрономическую удовольствие вы там не получите, но не будете голодны. Один раз в день мне мои родные приносили еду домашнюю. Одним словом, с питанием было нормальным".

"В общем, в инфекционном отделении я провел полных 20 дней. Из них две недели, действительно, в состоянии болезни. То есть, медикаментозное лечение полноценное: системы, уколы, антибиотики. А последнюю неделю, когда организм начал бороться, тогда становилось легче. Тогда уже просто ждал выписку", - добавил он.

Для его семьи лечение от коронавируса было на 70% платным.

"70% всех медикаментов мы покупали за свой счет. Ситуация улучшилась примерно через неделю моего пребывания. Постепенно лекарствами обеспечивала клиника. К концу мы просто покупали какие-то мелочи ... Знаете, я бесконечно благодарен врачам и всему медперсоналу. За их работу и заботу. За то, что они делали каждый день. Мы уже с ними сдружились. И когда меня выписывали, я видел слезы радости на их глазах. Потому что, несмотря на все, они достойно выполняли свою работу. Я благодарен, что они поставили меня на ноги", - подытожил Александр.