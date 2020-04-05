Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными: ученые шокировали открытием

Коронавирус в Украине зафиксирован у 1251 человека. При этом из-за COVID-19 умерло уже 32 человека. Ученые пришли к выводу, когда человек выздоравливает, то остается еще заразным 8 дней. Даже если у него нет никаких симптомов болезни.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, которые наблюдали за пациентами, которые болели коронавирусом в Китае.

Ученые внимательно мониторили состояние пациентов, которые вылечились от COVID-19. Врачи продолжали брать мазки из горла в течение нескольких недель после их полного выздоровления. Об этом сообщает Униан.

Таким образом стало известно, что половина пациентов продолжала оставаться переносчиками коронавирусной инфекции даже после того, как у них полностью исчезали все симптомы болезни.

Эксперты также отметили, что первые симптомы болезни начинают провялятся примерно через 5 дней. При этом после лечения проходит до 8 дней, прежде чем пациенты не будут заразными.

Поэтому сотрудники Пекинской больницы просят людей, которые переболели коронавирусом оставаться на самоизоляции еще в течение недели, чтобы не подвергать заражению остальных.

Напомним, что в Украине из-за карантина активизировались мошенники.