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Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными: ученые шокировали открытием

STYLERКоронавирус    05.04.2020 - 19:30
Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными: ученые шокировали открытием
Коронавирус 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

Коронавирус продолжает заражать людей даже после выздоровления человека

Коронавирус в Украине зафиксирован у 1251 человека. При этом из-за COVID-19 умерло уже 32 человека. Ученые пришли к выводу, когда человек выздоравливает, то остается еще заразным 8 дней. Даже если у него нет никаких симптомов болезни.

Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, которые наблюдали за пациентами, которые болели коронавирусом в Китае.

Ученые внимательно мониторили состояние пациентов, которые вылечились от COVID-19. Врачи продолжали брать мазки из горла в течение нескольких недель после их полного выздоровления. Об этом сообщает Униан.

Таким образом стало известно, что половина пациентов продолжала оставаться переносчиками коронавирусной инфекции даже после того, как у них полностью исчезали все симптомы болезни.

Эксперты также отметили, что первые симптомы болезни начинают провялятся примерно через 5 дней. При этом после лечения проходит до 8 дней, прежде чем пациенты не будут заразными.

Поэтому сотрудники Пекинской больницы просят людей, которые переболели коронавирусом оставаться на самоизоляции еще в течение недели, чтобы не подвергать заражению остальных.

Напомним, что в Украине из-за карантина активизировались мошенники.

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