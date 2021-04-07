Выяснилось, кто организовал стриптиз украинок в Дубае: он родом из Киева

В Дубае задержали молодых девушек , которые устроили откровенную фотосессию на балконе одного из небоскребов. Выяснилось, что среди них было 12 украинок. Сейчас стало известно, кто же организовал такой стриптиз моделей и грубо нарушил законы ОАЭ.

Как выяснило издание, мужчина является уроженцем Украины и родился в Киеве в 1980 году. В 10-летнем возрасте он с родителями переехал в США. Его зовут Виталий Гречин.

В Америке он служил в армии и много раз менял род деятельности. Потом вернулся в Украину, где дослуживал при Американском посольстве в Киеве.

Гречин хвастается тем, что знаком со многими известными людьми. Так, в одном из интервью он заявлял, что финансировал предвыборную кампанию Барака Обамы. Также он кичится дружбой с голливудским актером Джорджем Клуни, Хиллари Клинтон.

Неоднократно Гречин сообщал, что открывал магазины для братьев Кличко и их партнеров в Киеве в 2002-2003 году и дружит с ними, а Виталия Кличко поддерживал на выборах мэра.

Гречин хвастается знакомством с Бараком Обамой (фото: facebook.com/vitaliy.grechin)

У украинской элиты Виталий известен своей страстью к большому количеству женщин, которые окружают его как на снимках в соцсетях, так и в реальной жизни.

Гречин собирает возле себя множество девушек (фото: facebook.com/vitaliy.grechin)

По информации издания, подлинно не известно, чем занимается сейчас Гречин. известно, что он живет в Киеве и с ним постоянно проживают около 10 девушек, которым он платит за это.

Гречин собирает возле себя множество девушек (фото: facebook.com/vitaliy.grechin)

"Никто толком не знает, чем конкретно Гречин занимается. Известно, что у него было свое дело в США. Говорят, что он занимается недвижимостью. Публично Гречин ведет лакшери-жизнь. Он собирает тусовки из простых сельских девчонок, не моделей, которые готовы на все ради заграничной поездки. Он свое "стадо" девочек регулярно "выгуливает", и не скрывает этого. Только вот последняя поездка в Дубай с обнаженной фотосессией закончилась для него и его подруг плохо", - рассказал источник издания.

Напомним, что украинские модели будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне их задержали в Дубае за нарушение законов об общественной порядочности.