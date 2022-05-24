Выяснилось, что эта диета может уберечь от распространенного вида рака

Колоректальный рак - злокачественное новообразование, развивающиеся в слизистых оболочках толстой и прямой кишки. Такая онкология является очень опасной, и третьей по распространенности в мире. Ведь из-за "неудобства" многие пациенты поздно обращаются к врачу - а в онкологии своевременная диагностика имеет решающее значение.

Эта диета может помочь бороться с раком

Так, в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature исследователи обнаружили, что кето-диета приводит к образованию молекулы под названием бета-гидроксибутират (BHB), которая может удерживать опухоли кишечника от увеличения размеров.

"BHB - это небольшая молекула, вырабатываемая в печени в ответ на голодание или кетогенную диету", - пишут эксперты.

Что такое кето-диета

Смысл этой диеты - потреблять пищу с большим содержанием жира и белка, и не есть более 50 граммов углеводов в день. 50 граммов углеводов - это примерно 4 ломтика хлеба.

В отличие от других популярных белковых диет, кето-диета делает акцент не на белках, а на жирах.

Сторонники этой диеты считают, что при таком рационе организм будет тратить энергию путем сжигания собственного жира.

Продукты, которые рекомендуют на кето-диете: