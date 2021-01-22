Выяснились резонансные детали дела по изнасилованию в Кагарлыке

По делу в Кагарлыке всплыли новые детали (коллаж РБК-Украина)

Дело об изнасиловании в Кагарлыке сейчас передано в суд. Пострадавшая от пыток подозреваемых полицейских до сих пор находится под охраной, так как есть риск, что на нее будут оказывать давление.

Об этом рассказала адвокат жертвы пыток Злата Симоненко в эфире ТСН.

"Сейчас начинается важнейший этап в процедуре, поскольку ее показания будут ключевыми в рамках уголовного производства. Она должна непосредственно в суде подтвердить все обстоятельства дела и в деталях все рассказать. Кроме нее, есть еще другие пострадавшие в рамках дела. Они должны также подробно и публично рассказать о том, что произошло. Это будет достаточно подробный процесс", — говорит адвокат.

Правозащитница отметила, что сейчас двое подозреваемых по резонансному делу находятся под домашним арестом, а это может повлиять на давление с их стороны на потерпевшую.

22 января, в Обуховском районном суде состоится заседание по делу. В планах судей продлить срок домашнего ареста бывшему руководителю отделения Сергею Панасенко и экс-полицейскому Ярославу Левандюку. Адвокат пострадавшей девушки считает, что меру пресечения им продлят.

Также правозащитница сообщила, что ее клиентка - не единственная, кто пострадала от действий "копов". По ее словам, всего есть пять пострадавших.

"Риски не уменьшились по жизни и здоровью потерпевших. Она не одна. Сейчас органы прокуратуры определили пять пострадавших лиц. Есть более трех эпизодов совершения соответствующих незаконных действий со стороны правоохранителей. Мы считаем, что на сегодняшний день нет оснований для изменения меры пресечения другим обвиняемым в рамках этого уголовного дела", — отметила Злата Симоненко.

Адвокат потерпевшей рассказала подробности резонансного дела по Кагарлыку

Напомним, в конце мая этого года полицейских обвинили в изнасиловании женщины в отделении Кагарлыка, которую пригласили для допроса в качестве свидетеля. Задержали полицейских местного райотдела Сергея Сулиму и Николая Кузива. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Впоследствии фигурантами дела стали еще двое полицейских, среди которых Ярослав Леваднюк. Он проходит по двум эпизодам дела - пытке людей в январе и мае 2020 года.

Сейчас начальник отдела Николай Кузив и его подчиненный Сергей Сулима остаются под стражей, Левандюк теперь под домашним арестом, а последний фигурант дела Евгений Трофименко был под домашним арестом с начала расследования.

Также РБК-Украина писало, что в результате скандала отделение полиции Кагарлыка расформировали.