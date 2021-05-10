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Выяснились детали скандального избиения украинки в самолете в Доминикану

Новина українською → Понедельник 10 мая 2021 13:52
Выяснились детали скандального избиения украинки в самолете в Доминикану Фото: На борту компании Azur Air избили украинку (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Людмила Жукова

В самолете авиакомпании Azur Air украинке расцарапали лицо и откусили ноготь. Рейс был из Киева в Ла-Роману (Доминикана).

Блогер Андрей Трушковский в своем Instagram рассказал подробности вопиющего инцидента.

Компания из четырех человек, среди них и Трушковский, летела на отдых в Доминикану. Сзади них была супружеская пара с маленьким ребенком, которые оказались агрессивными и неадекватными. Женщина с ребенком напала на Юлию (из компании Трушковского) и начала ее бить.

В результате у девушки расцарапано лицо, повреждена рука и откушен ноготь. Компания Azur Air и туроператор Anex Tour не смогли ничего сделать. Неадекватную семью пересадили на другие места, но они продолжали угрожать.

Как оказалось, страховка не покрывает травмы, причиненные третьими лицами в воздушном пространстве. Об этом в соцсети рассказал Андрей Трушковский. Он объяснил, что в Доминикане ни одна из больниц не смогла оказать помощь Юлии по страховке, а ближайший рейс в Киев еще очень не скоро.

"Ни в аэропорту, ни в отеле, доктор не помог. Нам сказали, что мы должны подавать в суд на обидчиков, чтобы они компенсировали лечение", - рассказал блогер.

Консультация по этому вопросу в Доминикане стоит 1500 долларов.

Напомним, данная ситуация произошла на рейсе Qu4489 "Борисполь – Ла Романа".

Как мы писали ранее, скандал с украинкой, которая гуляла по крылу самолета, получил яркий финал.

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