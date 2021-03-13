Вывихи и гематомы: в Мариуполе мать второклассника избила учительницу и завуча

В Мариуполе в школе №34 мать одного из второклассников в состоянии алкогольного опьянения устроила в школе драку. 32-летняя женщина с кулаками набросилась на завуча и директора школы.

Светлана, мама ученика второго класса школы №34, в состоянии алкогольного опьянения ворвалась в школу и пыталась забрать ребенка домой после уроков. Увидев состояние женщины, педагоги решили не давать ей ребенка. Завуч пытался помешать ей проникнуть внутрь учреждения, но та ударила ее в лицо кулаком, в результате чего разбила нос и попала в висок.

Также под "горячую руку" попала классный руководитель мальчика. Она получила вывих плеча. Инцидент произошел прямо на глазах у учеников, которые проходили мимо и закрывали уши. Избиения сопровождались дикими криками и матами.

"Мать требовала отдать ей ребенка. Наши педагоги ее не пускали в школу. Пока я подошел, она уже прорвалась и побежала по вестибюлю в класс, где учится ее ребенок. Я догнал ее, стал перед дверью класса, но она начала отталкивать и меня. Полезла руками мне в лицо, сорвала очки, маску, вцепилась в свитер, который впоследствии порвала. Я продолжил ее оттягивать от двери, в результате она упала", – рассказывает директор Александр Литвинский.

Чтобы утихомирить женщину, директор школы, который оказался бывшим правоохранителем, применил прием рукопашного боя и скрутил женщину и удерживал ее на полу пока приехала полиция.

В Кальмиусском районе города Светлану хорошо знают. Она приехала из Донецка и живет здесь с 2014 года. По словам родителей детей, ведет асоциальный образ жизни и пьет.

На момент посещения семьи журналистами и родителями детей дебоширка и ее сожитель были пьяны. Светлана, как могла, объяснила, почему пошла за ребенком. Она была без телефона, поэтому не могла связаться со своей матерью.

В Центре социальных служб для детей семьи и молодежи Кальмиусского района о ситуации в этой семье хорошо знают. Она находится у них на учете.