Вывезла умирать в лесу: новые детали трагедии с украинцем в Польше

Украинца бросили умирать в Польше (Коллаж РБК-Украина)

Сообщником работодательницы оказался украинец, который жил с погибшим в одной комнате

Украинца Василия Чорнея, которого работодатель в Польше просто вывезла умирать в лес, похоронили в родном поселке в Ивано-Франковской области. У 36-летнего мужчины осталась жена и трое детей. Родные погибшего рассказали новые подробности истории в комментарии для издания "Факты".

Василию Чорней внезапно стало плохо прямо на работе, но владелица фирмы решила не отвозить его в больницу, а "решить проблему самостоятельно". С помощью сотрудника того же предприятия, она вывезла его в лесопосадку возле города Вонгровец и оставила там умирать. Что примечательно, помощник этой работодательницы – тоже украинец.

Когда тело Василия Чорнея нашли и стало известно, как он попал в лес, владелицу фирмы взяли под стражу и польская полиция разыскала ее сообщника – в хостеле города Ломжи. Доказательств их преступления, по словам представителя польской полиции, достаточно, чтобы оба участника преступления получили по пять лет лишения свободы.

Украинца Василия Чорнея бросили умирать в лесу (Коллаж "Факты")

Кроме того, выяснилось, чем занималась эта фирма, на которой Василий проработал несколько месяцев – они изготавливали гробы. В телефонном разговоре с сестрой Дарьей Василий признавался, что условия работы там плохие.

"Вася говорил, что ему там очень тяжело. Когда позвонил меня поздравить с днем рождения, он даже плакал: "Я очень хочу домой. Здесь невыносимо. Но я не могу вернуться, ничего не заработав. А работодатель не платит". Скорее всего, за те несколько месяцев, что Вася там работал, ему ни разу не заплатили. Я говорила брату бросать эту работу. Предлагала выслать ему деньги на дорогу, но Вася не соглашался: "Я все-таки добьюсь того, чтобы мне заплатили. Не могу вернуться совсем без денег", - рассказала Дарья.

Она добавила, что на заработки в Польшу брат начал ездить недавно. Сначала он работал на стройке в Польше и ему платили, а потом он заболел и на его место взяли другого человека. Василию пришлось искать новую работу.

"Они работали там с деревом, в основном изготовляли гробы. Кстати, найти эту работу ему помог украинец – тот самый, который по приказу начальницы вывозил умирающего Васю в лес. Они с Васей жили в одной квартире", - добавила сестра.

Она не исключает, что брата даже били на этой работе, так как ранее еще один мужчина из этого же села вернулся с этого предприятия домой избитый и без денег. Василий регулярно звонил родным, но после 8 июня внезапно пропал и не позвонил даже в день рождения старшей дочери.

"Брат перестал выходить на связь. Это было совсем на него не похоже. Вася не позвонил даже 13 июня, в день рождения старшей дочери. 14-го у него у самого был день рождения. Мы целый день пытались ему дозвониться, но бесполезно. Уже не знали, что и думать. А в ночь на 16 июня к отцу прибежал сосед. Он увидел в Facebook фотографию Васи — уже мертвого, в лесу. Когда его там обнаружили, при нем не было документов, никто не знал, кто он и откуда. Мы были в ужасе. Тут же начали звонить в консульство, в правоохранительные органы… Еще вовремя успели сообщить польским властям, что это наш родственник. Иначе Васю похоронили бы как неизвестного", - рассказала Дарья.

Выяснилось, что он умер 12 июня и предположительно, ему стало плохо от жары и от химикатов на предприятии. Там отсутствует вентиляция и жуткие условия работы. Вместо того, чтобы оказать ему помощь, его просто выбросили умирать в лесу. Родственникам помогли собрать необходимую сумму, чтобы доставить тел Василия домой. Хоронить его пришлось в закрытом гробу.

У него осталась жена и трое детей – семи, девяти и двенадцати лет. Точную причину смерти родственникам так и не сообщили.

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