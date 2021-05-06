Вывез и спрятал от матери 5-летнюю дочь: нардеп Васильковский вляпался в громкий скандал

Как известно, 30 апреля полиция проводила следственные действия в доме фигуранта уголовного дела о похищении 5-летнего ребенка - В. Ружицкого. Правоохранители искали поддельную доверенность на вывоз ребенка за границу.

У Ружицкого общая дочь с Алиной Левченко. Дело открыто по заявлению матери девочки.

По поддельной доверенности Ружицкий планировал незаконно вывезти ребенка за границу. Мать девочки утверждает, что доверенности не подписывала и согласия на вывоз ребенка не давала.

"Во время обыска приехал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Васильковский Игорь Игоревич, который препятствовал действиям полиции и выемке доказательств. Сразу после проведения обыска именно Васильковский вывез и спрятал от меня мою дочь на своем незадекларованном авто, черной Toyota Land Cruiser 200 с номерными знаками АА0879КО и снова вернулся препятствовать полиции. Сейчас Васильковский через прокуратуру пытается оказать давление на следствие. Бесплатно? Я так не думаю", - написала Левченко.

Как депутат ВРУ Игорь Васильковский помогает прятать от меня моего 5-ти летнего ребенка и препятствует деятельности... Posted by Alina Levchenko on Thursday, May 6, 2021

По ее словам, во время обыска в доме ее бывшего мужа было найдено оружие с просроченными разрешениями и боевыми патронами, которое находилось не в сейфе, а в свободном доступе. Также изъята была и та самая поддельная доверенность на вывоз ребенка за границу, сделанная нотариусом Фроловой Р. В.

Также во время обыска, по ее словам, на помощь ее бывшему мужу приехал также и бывший депутат Одесского городского совета Варешенко В.И., который тихо выносил оружие, находившееся в доме, за забор.

"Моя дочь, Ружицкая Эмилия, была похищена 3 года назад, сегодня есть открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК. Ребенка от меня прячет ее отец. Свидетельство о рождении и заграничный паспорт Эми находятся у меня, согласия на оформление нового паспорта я не давала. Я неоднократно писала обращение в пограничную службу Украины с целью предотвращать вывоз моей дочери заграницу. Согласия на вывоз моего ребенка я не давала. Поэтому этот документ является полностью сфальсифицированным и незаконным", - сообщила женщина.