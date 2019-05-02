Высыпайтесь и откажитесь от диет: гороскоп здоровья на май

Эксперт проекта "Следствие ведут экстрасенсы", дважды победитель проекта "Битва экстрасенсов" Хаял Алекперов, рассказал о том, что ждет все знаки Зодиака в мае в плане здоровья. Об этом пишет издание "Факты".

Алекперов отметил, что май – лучший месяц для того, чтобы позаботиться о профилактике и "перезагрузить организм".

Овнам в мае стоит воздержаться от строгих диет и смелых экспериментов с едой, так как пищеварительная система у представителей этого знака будет очень уязвимой.

Тельцам нужно подтянуть свой иммунитет и обязательно начать новый образ жизни – заняться йогой, фитнесом, утренними пробежками.

У Близнецов может наблюдаться нарушения нервной системы: раздражительность, бессонница и даже нервный срыв. Эксперт рекомендует представителям этого знака рисовать, гулять на свежем воздухе и уделять время делам, которые успокаивают.

У Раков могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, так как май сулит им много беспокойства. Представителям этого знака нужна разрядка в виде путешествий или ярких эмоций.

У Львов могут обострится хронические заболевания, поэтому не стоит откладывать визит к врачу, если появилось хотя бы легкое недомогание. Любое промедление чревато серьезными последствиями.

Девам нужно быть аккуратнее со спиной и позвоночником, так как они могут в мае вызвать беспокойство. Но эксперт советует не торопиться с болеутоляющими, а попробовать пешую прогулку, пробежку или зарядку.

Гороскоп здоровья на май (Коллаж РБК-Украина)

Весам стоит быть осторожнее в быту и не торопиться в домашних делах, так как высока вероятность травмы. Конец мая – прекрасный период для очищения организма.

Скорпионы в мае будут склонны к головным болям, так как их жизнь будет перенасыщена событиями. Эксперт советует хотя бы час в день выделять для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями и перевести дух.

У Стрельцов возможны проблемы с эндокринной системой. Не исключены проблемы с щитовидкой, гормональные сбои и бессонница. Утро стоит начинать с комплимента самому себе, так как такие проблемы сигнализируют о занижении самооценки.

Козероги будут чувствительны и ранимы, окружающие могут выбить их из колеи или спровоцировать сильный стресс. Чтобы этого не произошло, стоит сходит в сауну, заняться спортом или просто на шопинг.

Водолеям стоит поберечь сердце и не принимать неприятность как трагедию. В мае стоит окружить себя позитивными вещами и хорошими людьми.

Рыбам в мае стоит побороться с вредными привычками. В этом месяце возможен легкий переход в режим правильного питания и здорового сна.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали самые неблагоприятные дни в мае.

А также рассказывали о том, кому из знаков Зодиака повезет в мае в финансовом плане.