Выстрелил в водителя: в Николаеве пассажир устроил стрельбу в маршрутке

В Николаеве неадекватный пассажир маршрутного такси начал стрелять в водителя за то, что тот якобы не дал ему сдачу после оплаты проезда. Инцидент произошел в час пик в Ингульском районе города.

В Николаеве пассажир наделал шуму из-за ссоры с водителем маршрутки. Как рассказали в пресс-службе Национальной полиции Николаева, он начал угрожать водителю пистолетом за то, что тот не дал ему сдачу после оплаты проезда.

"Предварительно известно, что конфликт между пассажиром и водителем возник из-за того, что водитель не отдал сдачу с оплаты за проезд. Тот начал выражаться нецензурной речью, потом оба вышли из микроавтобуса, где злоумышленник достал пистолет, угрожал им и выстрелил", - рассказали в полиции.

Водитель маршрутки не растерялся и смог обезвредить дебошира и удержать его до приезда патрульных полицейских. Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего пассажира и доставили его в отделение полиции. Водитель маршрутного такси в результате инцидента не пострадал.

Следователи изъяли оружие и отправили его на экспертизу. Открыто криминальное дело по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) Криминального кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. На данный момент решается вопрос об избрания меры пресечения подозреваемому.

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